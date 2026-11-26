Fórmula 1 GP de Qatar

Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad

Alonso apunta a estar en condiciones de manejar en las prácticas libres del viernes

Ewan Gale

Publicado: 26 nov 2026, 11:20

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Fernando Alonso estará ausente del día de prensa de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Qatar mientras se recupera de una "infección viral".

El bicampeón se perderá las tradicionales obligaciones con los medios en el Lusail International Circuit mientras apunta a volver a estar en forma para la primera práctica del viernes.

Un comunicado de su equipo Aston Martin explicó: "Fernando se perderá hoy el día de prensa mientras continúa recuperándose de una infección viral contraída hacia el final del fin de semana del GP de Las Vegas.

"Se está recuperando bien y está previsto que regrese al paddock el viernes".

Alonso no pudo terminar la carrera en Las Vegas debido a lo que describió como una rotura de motor en el final de la cita de Nevada, con el Aston Martin impulsado por Honda atravesando uno de sus fines de semana más difíciles de la temporada, dada la naturaleza exigente en potencia del circuito callejero del Strip.

Eso significó que el español no pudo sumar a su cuenta de siete puntos, que ha visto a Aston Martin ubicarse por delante del debutante Cadillac en el campeonato de constructores.

La F1 llega a Qatar después de una extensa saga sobre si sería seguro correr en Medio Oriente en medio de la tensión en la región, desencadenada por la guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán.

Lusail

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Tanto el Gran Premio de Bahrein como el de Arabia Saudita fueron cancelados al inicio del año, aunque el primero luego regresó al calendario, si bien disputándose en el circuito de Sepang, en Malasia.

Con garantías de seguridad en vigor -y con MotoGP, propiedad de Liberty, habiendo corrido en Lusail unas semanas antes-, la F1 confirmó que la carrera de Qatar y la final de temporada del próximo fin de semana en Abu Dhabi se disputarían según lo previsto para completar un calendario de 23 carreras.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Ewan Gale





Tsolov nombrado piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls al no tener asiento oficial en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 d



Tsolov nombrado piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls al no tener asiento oficial en la F1 2027





Cadillac investigará la falla a alta velocidad que provocó la furiosa reacción de Valtteri Bottas en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 d



Cadillac investigará la falla a alta velocidad que provocó la furiosa reacción de Valtteri Bottas en México





Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



27 d



Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"

Más de

Fernando Alonso





Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”





Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



4 d



Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros





Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock



Dakar



Dakar 5 d



Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock

Más de

Aston Martin Racing





Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



6 d



Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor





Honda revela un cambio clave en su unidad de potencia de F1 para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 d



Honda revela un cambio clave en su unidad de potencia de F1 para 2027





Crawford pilotará el AMR26 de Alonso en la FP1 de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



7 d



Crawford pilotará el AMR26 de Alonso en la FP1 de Las Vegas

Últimas noticias





Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 min



Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad





Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Países Bajos



51 min



Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?





Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos





Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete