Bombazo en el mercado de fichajes: pese a que la renovación de Alonso y Alpine parecía muy encaminada, el asturiano ha tomado la decisión de fichar por Aston Martin para la temporada 2023 con un contrato por varios años.

Solo unos días después de que Vettel anunciara su retiro y se abriera un hueco en el equipo británico, y justo el primer día de vacaciones tras la última carrera antes del parón, Fernando Alonso ya tiene asegurado su futuro en la Fórmula 1, aunque será finalmente de verde y no de azul.

Aston Martin Racing será el sexto equipo de Alonso en la máxima categoría, tras su paso por Minardi, Renault (dos veces), McLaren F1 (dos veces), Ferrari y Alpine.

Alonso había dicho este domingo después del Gran Premio de Hungría que confiaba en que su futuro estuviera asegurado cuando la F1 volviera de las vacaciones de verano, a finales de agosto. De hecho Alpine dijo que todo estaría cerrado de cara al GP de Bélgica, y tanto piloto como equipo se mostraron de acuerdo en que las negociaciones podían cerrarse "en 10 minutos".

Sin embargo, por sorpresa, Alonso se une al proyecto del multimillonario Lawrence Stroll para 2023 y las siguientes temporadas.

"Este equipo Aston Martin claramente está aplicando la energía necesaria y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula 1 en la actualidad", declaraba Alonso en el comunicado anunciando el fichaje.

"Conozco a Lawrence y Lance desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha logrado atraer sistemáticamente a grandes personas con pedigríes ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone".

"Nadie en la Fórmula 1 hoy está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí. Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización comprometida con aprender, desarrollarse y tener éxito".

Stroll compró el equipo Aston Martin en 2019 cuando competían bajo el nombre de Racing Point, y desde 2021 la escudería adoptó la denominación y el tradicional verde británico.

Aston Martin está llevando a cabo una importante inversión en las instalaciones de Silverstone, y se establecieron un plan de cinco años para luchar por mundiales.

El equipo actualmente ocupa el noveno puesto en el campeonato de constructores, penúltimos, pero Alonso confía en que es el lugar correcto para estar si quiere volver a ganar en la F1.

"La pasión y el deseo de rendir que he presenciado me convencen de mantener mi disfrute y compromiso con el deporte", dijo Alonso.

“Tengo la intención de volver a ganar en este deporte y, por lo tanto, tengo que aprovechar las oportunidades que me parezcan adecuadas".

La decisión de Alonso deja un hueco en Alpine para su joven piloto Oscar Piastri. El campeón de la F2 2021 esperaba llegar cedido a Williams, pero en los últimos tiempos ha ganado enteros para el equipo británico su junior Logan Sargeant.

