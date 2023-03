Alonso no piensa en la pole para Bahréin, pero reconoce mejoras

Cargar reproductor de audio

Entre las buenas impresiones dejadas durante los test invernales y los insistentes rumores del paddock, el nivel de rendimiento de Aston Martin estaba siendo seguido muy de cerca este viernes en Bahrein.

Ciertamente, la primera sesión de entrenamientos libres dio una tendencia, pero no una certeza. Sin embargo, el hecho es que Fernando Alonso era el favorito, ya fuera terminando segundo en una primera sesión poco representativa o, lo que es más importante, marcando el mejor tiempo del día en condiciones nocturnas similares a las que se esperan en la calificación y la carrera. Un tiempo que coloca al bicampeón del mundo líder con 169 milésimas de ventaja sobre el dúo de Red Bull liderado por Max Verstappen, y con los mismos neumáticos blandos.

Inevitablemente, la presencia de Fernando Alonso al frente de la tabla de tiempos -a la que se suma el sexto puesto de Lance Stroll, que apenas se recupera de sus lesiones en la mano- no hace sino reforzar la atención puesta en el clan Aston Martin. El piloto español sabe que aún es pronto para dejarse llevar, pero las promesas se van confirmando.

"Es otro paso en la dirección correcta", declaró a Sky Sports. "El coche se está comportando bien. Tenemos que esperar y ver. Por el momento, no nos centramos demasiado en los tiempos porque tenemos que mejorar algunas cosas en el coche en términos de puesta a punto".

"Pero también es sólo el principio, incluso en las reuniones, en términos de enfoque de la carrera; todavía estamos cambiando muchas cosas para fortalecer el equipo en todas las áreas, no sólo en términos de rendimiento del coche. Va a ser un proceso interesante, pero creo que el equipo está aprendiendo a diario."

"Es bueno ver los tiempos por vuelta, ver que somos competitivos. Después de los entrenamientos [invernales] siempre hay una sensación contradictoria sobre la jerarquía, y eso sigue siendo así antes de la clasificación y la carrera. Y los tres primeros Grandes Premios son en circuitos muy diferentes, Bahréin, Jeddah y Australia. Todavía hay mucho margen de mejora. Hoy el equilibrio no ha sido perfecto".

Después de este comienzo necesariamente entusiasta, Fernando Alonso está siendo pragmático. Pensar en la pole position para el sábado por la tarde todavía le parece demasiado pronto.

"De hecho, no sé exactamente qué posición será la adecuada para nosotros", admite. "Después de los entrenamientos, pensábamos en estar en la Q3 con los dos coches, sumar tantos puntos como fuera posible en los dos primeros Grandes Premios e intentar no cometer errores. Es muy fácil cometer un error, no es lo mismo luchar por el 12º o 14º puesto que por estar entre los cinco primeros, porque la presión es diferente, la adrenalina es diferente".

"Por desgracia, espero que cometamos errores, y puede que los cometamos; es un equipo completamente nuevo, hay nuevos procedimientos. Así que tenemos que mantener los pies en el suelo. El objetivo debe ser pelear por el título, pero a largo plazo, no creo que este año todavía sea posible".

"Veremos qué pasa en los primeros Grandes Premios. Son sólo buenas pruebas, pero Lawrence tiene esa visión para todo lo que hace. Es muy difícil ver a Lawrence Stroll fracasar en aquello para lo que tiene una visión. Así que creo que es cuestión de tiempo que Aston Martin pueda desafiar a los equipos punteros. Estamos en un proceso muy interesante, con un coche completamente nuevo, un nuevo departamento técnico y muchas cosas que estamos aprendiendo. Pero aún creo que queda mucho camino por recorrer".