Fórmula 1 GP de Qatar

Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa

El recién coronado campeón de MotoGP en ocho ocasiones se retirará al final de la temporada 2026

Ed Hardy

Publicado: 29 nov 2026, 16:22

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marc Marquez and Fernando Alonso in 2014

Foto de: Getty Images

El campeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso quedó tan sorprendido por el repentino retiro de Marc Márquez de MotoGP que asumió que era falso, culpando a la inteligencia artificial.

Márquez realizó el sorpresivo anuncio el viernes, confirmando que al término del cierre de temporada 2026 en Valencia este fin de semana dejará el campeonato a los 33 años de edad.

Esto ocurre a pesar de que el español conquistó este año su décimo título mundial en total y su octava corona en la categoría reina, igualando el récord histórico de Giacomo Agostini.

Sin embargo, Márquez citó "sentir miedo" sobre la moto como el motivo principal de su retiro debido a su historial previo de lesiones, una decisión que de cualquier forma causó conmoción en toda la industria del deporte motor.

Su compatriota Alonso, por ejemplo, publicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales y confesó: "Me va a costar acostumbrarme a los domingos" sin ver correr a Márquez.

Al ser cuestionado sobre esa publicación durante el Gran Premio de Qatar de F1 este fin de semana, Alonso respondió: "Me tomó por sorpresa, porque había visto que recientemente había renovado su contrato por uno o dos años más".

"Al principio no sabía si era verdad o no, porque hoy en día hay muchísimos videos generados con inteligencia artificial y todo eso, así que no sabía si era real".

"Después, cuando me di cuenta de que era cierto, sentí un poco de impacto y un poco de tristeza, porque al final, tanto como deportista como aficionado al motociclismo, había carreras o momentos en los que veía la repetición del Gran Premio solo para ver lo que había hecho, porque muy a menudo él era la emoción de la carrera".

"Así que vamos a extrañar eso, pero creo que explicó muy bien sus razones, así que parece que llegó el momento de parar".

"Lo único que podemos hacer es agradecerle por todo lo que nos ha dado en la pista, por toda esa magia, y desearle lo mejor en el siguiente capítulo de su vida".

Sentimientos similares compartió Isack Hadjar, quien aseguró que se le "saltaron las lágrimas" al ver la noticia, aunque su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, tuvo una perspectiva distinta.

El tetracampeón del mundo se mostró menos sorprendido por el retiro tras haber visto el estado del brazo derecho de Márquez, secuela principalmente de su caída (highside) en Jerez durante el arranque de la temporada 2020.

Márquez se ha sometido a varias cirugías en esa zona desde entonces, además de sufrir otras lesiones, lo que convirtió su día a día en una batalla constante como piloto oficial de Ducati.

Verstappen comentó: "No me sorprendió, porque lo ha ganado todo y más en MotoGP. MotoGP es un deporte muy peligroso. Si miras a todos los pilotos, creo que cada año terminan con algún tipo de lesión o fractura".

"Especialmente en el caso de Marc, desde 2019 en adelante ha sido bastante... No conozco, por supuesto, las historias del día a día, pero por lo que he visto y cuando he hablado con él, ha sido muy duro regresar de eso".

"Como se puede ver también en las fotos, su hombro y los músculos alrededor. Creo que ya es extraordinario todo lo que ha logrado incluso después de eso".

"Pero eso simplemente demuestra lo bueno que es. No me sorprende y además se lo merece por completo: retirarse bajo sus propios términos, ganando el campeonato y disfrutar de la vida, porque hay mucho más en la vida que solo MotoGP".

"Lo mismo aplica para mí aquí en la Fórmula 1. Solo espero que ahora disfrute su vida también fuera de las pistas, con su familia y sus amigos, y que probablemente piense un poco menos en las carreras".

"Y también que se mantenga sano, porque creo que la cantidad de lesiones que sufren estos chicos a lo largo de su carrera te pasa factura más adelante en la vida".

"Lo ves con muchos de esos pilotos. Simplemente espero que tenga una gran segunda etapa en su vida".

Read Also:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Ed Hardy





Bearman se siente "estúpido" por celebrar el 11.º puesto en la clasificación de Qatar de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 h



Bearman se siente "estúpido" por celebrar el 11.º puesto en la clasificación de Qatar de F1





McLaren pide "directrices claras" mientras Pirelli mantiene el límite de vueltas por stint en Qatar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



4 h



McLaren pide "directrices claras" mientras Pirelli mantiene el límite de vueltas por stint en Qatar





Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



19 h



Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1

Más de

Fernando Alonso





Por qué Fernando Alonso informó de un "motor roto" en Las Vegas, pero Honda no encuentra problema



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



2 d



Por qué Fernando Alonso informó de un "motor roto" en Las Vegas, pero Honda no encuentra problema





Fernando Alonso: 'Dejaré la F1 cuando me sienta lento, no a una edad específica'



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



3 d



Fernando Alonso: 'Dejaré la F1 cuando me sienta lento, no a una edad específica'





Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



3 d



Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad

Últimas noticias





Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



8 min



Fernando Alonso pensó que la noticia del retiro de Marc Márquez era falsa





F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



8 min



F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar 2026 en Lusail





Aprilia conquista el Mundial de Constructores MotoGP 2026 con la histórica RS-GP26



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Aprilia conquista el Mundial de Constructores MotoGP 2026 con la histórica RS-GP26





Alex Márquez sobre el final de la carrera de Marc en MotoGP: "Algo dentro de mí siente que se está rompiendo"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



1 h



Alex Márquez sobre el final de la carrera de Marc en MotoGP: "Algo dentro de mí siente que se está rompiendo"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete