Fernando Alonso recupera su podio de tercer lugar en Arabia Saudí

Fernando Alonso, que empezó la carrera desde la segunda fila y se puso en cabeza en la primera vuelta, recibió una penalización de 5 segundos por no colocar correctamente su coche en el cajón de la parrilla de salida.

Alonso cumplió esta penalización en su primera y única parada en boxes de la carrera. Aunque no hubo ninguna advertencia durante la carrera, hacia el final de la misma el equipo Mercedes le dijo a George Russell por radio que tenía que mantener la diferencia con Alonso por debajo de los 5 segundos porque era probable que Alonso fuera penalizado.

No se mostró oficialmente tal información y la carrera se completó sin ninguna penalización adicional. Sin embargo, Alonso recibió una penalización de 10 segundos, por lo que Russell le arrebató el tercer puesto.

Curiosamente, no se publicó ninguna justificación oficial y razonada de la penalización. En su lugar, la penalización de Alonso se anunció en la hoja de resultados publicada después de la carrera.

En ese momento se encontró que un mecánico hizo contacto con el coche en el momento que estaban por completarse los cinco segundos de sanción infringiendo la regla 54.4(c) del Código Deportivo, lo que suponía una penalización de 10 segundos.

Aston Martin apeló esta decisión y más de tres horas después dieron marcha atrás con la sanción sobre el bicampeón del mundo. Esto significa que Alonso sumó su podio 100 en la Fórmula 1.

El director del equipo Aston Martin, Mike Krack, dijo que creía que Aston Martin había seguido las reglas y no había trabajado en el coche hasta que habían transcurrido cinco segundos.

Confirmó que el director deportivo Andy Stevenson había estado en conversaciones con los comisarios de carrera sobre el asunto, ya que sugirió que había cierta "ambigüedad" sobre la redacción específica del reglamento.

"Ha habido conversaciones", dijo. "Hay cosas diferentes en el reglamento deportivo porque dice 'no trabajar en el coche'.

"Creo que el tiempo estaba claro, en realidad eran más de cinco segundos, porque cogimos algo de margen.

"El reglamento dice que no se puede trabajar en el coche y, a nuestro entender, no hemos trabajado en el coche. Pero creo que ahora la discusión gira en torno a si el gato toca el coche o no. Y esto es lo que creo que se está aclarando en este momento".

Originalmente, Alonso subió a la ceremonia de premiación, pero posteriormente le fue entregado el trofeo a George Russell, cuarto al llegar a la meta pero elevado a tercero ante la sanción.

Ahora, el de Mercedes ha caído de nuevo a la cuarta posición.

