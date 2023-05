Cuarto lugar, pero mucha confianza. El viernes de Fernando Alonso terminó con otro top cinco a poco más de dos décimas del mejor tiempo marcado por Max Verstappen, pero también con la idea de poder mantenerse en la clasificación apuntando al pez gordo.

Ya en la víspera el español no había ocultado sus sueños de gloria, declarando que había llegado a Mónaco con el objetivo de ganar y conquistar el trofeo más prestigioso de la temporada. Sensaciones positivas que también se confirmaron en el primer día de acción sobre la pista en las estrechas calles del Principado.

De hecho, Alonso dijo estar satisfecho con el progreso de las dos sesiones, y subrayó que pudo completar el programa previsto a pesar de algunas interrupciones. “Fue un buen día para nosotros, completamos nuestro programa. Hubo un par de banderas rojas, pero fue lo mismo para todos".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Solo tenemos que seguir adelante para encontrar más y más confianza en el auto, que es un aspecto importante aquí. El auto se manejó bien, fácil de conducir, que es lo que esperas en una pista como esta, estoy feliz”, dijo el piloto de Aston Martin en entrevistas.

Sin embargo, en una pista sinuosa y estrecha como Monte Carlo, el aspecto más importante es la confianza. Durante esta primera parte del campeonato, el AMR23 se confirmó como un coche con mucha carga, fácil de conducir y hoy una vez más no defraudó las expectativas del español.

“Tenía mucha confianza al volante. Ya llegué con buenas sensaciones [antes del fin de semana] porque este coche siempre me ha dado indicaciones positivas durante todas las carreras. No me decepcionó hoy, fue un placer conducirlo, me divertí y estoy listo para mañana".

El objetivo de mañana está marcado, apuntando a la pole position: “Ya veremos, mañana jugaremos todos. Pero deberíamos ser uno de los candidatos”, agregó Alonso al comentar sobre sus posibilidades de terminar en la clasificación en la cima.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Con Ferrari y Mercedes presionando, un aspecto fundamental para el campeonato de constructores será también la obtención de puntos con cierta constancia, elemento que el asturiano también ha querido subrayar al término de los entrenamientos de hoy.

"Creo que durante la temporada habrá altibajos para todos, así que solo tenemos que ser constantes e intentar hacerlo bien cada fin de semana, aprovechando al máximo los puntos disponibles. Sabemos que a veces ellos serán más rápidos que nosotros y otras veces nosotros seremos los más rápidos, solo tenemos que sumar puntos”.

Choque de Sergio Pérez, Red Bull RB19 1 / 50 Sergio Pérez, accidente GP de Mónaco 2 / 50 La ex tenista Maria Sharapova entrega el premio Pirelli Pole Position a Max Verstappen, de Red Bull Racing 3 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra la pole en el Parc Ferme 4 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, charla en Parc Ferme 5 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras la calificación 6 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras la clasificación 7 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La ex tenista Maria Sharapova entrega el premio Pirelli Pole Position a Max Verstappen, de Red Bull Racing 8 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras la calificación 9 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme tras conseguir la pole 10 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los tres primeros Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari 11 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La ex tenista Maria Sharapova entrega el premio Pirelli Pole Position a Max Verstappen, de Red Bull Racing 12 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebra con sus compañeros tras la clasificación 13 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con un compañero de equipo en Parc Ferme. 14 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebra en Parc Ferme tras la clasificación 15 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, celebra en Parc Ferme tras la clasificación 16 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, en Parc Ferme tras la calificación 17 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, felicita al hombre de la Pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme tras la Calificación 18 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 19 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas 20 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 21 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 22 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, vuelve al garaje 23 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 24 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, hace una parada en boxes 25 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nyck de Vries, AlfaTauri AT04 26 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 27 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 28 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 29 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523 30 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 31 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, felicita al hombre de la Pole Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme tras la Calificación 32 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, recibe el Premio Pirelli a la Pole Position 33 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra la pole en el Parc Ferme 34 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra la pole en el Parc Ferme 35 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 36 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 37 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 38 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 39 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 40 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 41 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 42 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 43 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 44 / 50 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 45 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 46 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los comisarios retiran el coche dañado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, del circuito tras un accidente en la Q1 47 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 48 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 49 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 50 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images