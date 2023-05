Sin embargo, el director del equipo Ferrari admite que a cualquier equipo le gustaría algún día contratar a Lewis Hamilton, un siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Esta semana, se sugirió que Ferrari estaba considerando una oferta de contrato para Hamilton, debido a las historias de que Charles Leclerc podría mudarse a Mercedes ante la falta de resultados en la casa de Maranello.

Vasseur tiene una buena relación con Hamilton, ya que lo tuvo en su equipo cuando corrió en F3 y GP2, y se han mantenido en contacto a lo largo de los años.

"Como broma, podría decir que hace dos semanas enviaron a Carlos Sainz a Audi, hace una semana enviaron a Leclerc a Mercedes", dijo Vasseur cuando se le preguntó sobre los rumores de Hamilton.

"¡Ahora estoy solo! Sabes perfectamente que a estas alturas de la temporada, tendrás cada semana una historia diferente. Y no le hemos enviando una oferta a Lewis Hamilton. No lo hicimos.

"No hemos tenido negociaciones. Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a Hamilton en algún momento, sería una tontería no decir algo así".

“Y sí he hablado con Hamilton los últimos 20 años, lo hago casi todos los fines de semana. ¡Lo que no quiero es tener que detenerme de hablar con él porque me están persiguiendo!"

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si había tenido que tranquilizar a sus pilotos actuales sobre los rumores de Hamilton, Vasseur volvió a reírse.

“¡No tenía que tranquilizarlos la semana pasada cuando los enviaron a Sauber, o a Charles a Mercedes!”, dijo.

“No vinieron a verme y me dijeron 'Fred, no te preocupes, no es verdad'. Estamos acostumbrados, y sabemos que cada semana tendremos un nuevo rumor, y solo estamos concentrados en el trabajo”.

Vasseur insistió en que no había prisa por extender los acuerdos actuales de Leclerc o Sainz.

"No, porque como les dije la semana pasada o hace dos semanas, lo más importante para nosotros es mantenernos enfocados en el desarrollo y la temporada actual.

“En un par de meses tendremos la discusión sobre el futuro y será el momento de discutir.

“No quiero discutir con ellos la extensión, y no cambiaré. Les dije a mi posición y que lo más importante es tratar de dar un paso adelante para poder competir con Red Bull y estemos enfocados en esto".

Agregó: "Para nosotros, acordamos que discutiremos sobre el contrato más adelante y no quiero cambiar solo porque tenemos rumores de que Hamilton podría venir o de que Leclerc o Carlos podrían irse. Estamos estamos haciendo nuestro trabajo internamente y me mantendré enfocado en el plan".