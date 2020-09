Ferrari apunta a ser fuerte en el ritmo de carrera en Moscú

Charles Leclerc y Sebastian Vettel se confirmaron en el top 10 al final del primer día de actividad en la pista del circuito de Sochi, lo cual puede verse como una mejora respecto a lo sucedido en el Gran Premio de la Toscana, pero no como un avance sustancial.

Sin embargo, los resultados hacen pensar que los Ferrari pueden esperar avanzar a la Q3, aunque en la parte baja de la misma. El ajuste de cara a la clasificación y la carrera ha sido más complejo de lo esperado debido al viento que ha perturbado la actividad en la pista.

“Luché un poco más de lo esperado”, confirmó Leclerc, “pero admito que los tiempos que conseguí fueron mejor de lo esperado. Ahora tenemos que centrarnos más es el equilibrio del coche, porque hay margen de mejora tanto en términos de rendimiento puro como en términos de facilitar la conducción”.

“En esta pista, el escenario desde la clasificación hasta la carrera cambia por completo, por lo que nunca es fácil encontrar una puesta a punto adecuada para ambas configuraciones. Mañana nos espera mucho trabajo".

“Solo mañana tendremos una imagen confiable de la situación”, confirmó Vettel quien dijo que su viernes podía calificarse como positivo.

“Todavía hay un margen de mejora, aunque temo que en la clasificación muchos coches estarán muy cerca unos de otros”.

"Aquí en Rusia nunca es fácil hacer una vuelta impecable, pero mañana será esencial tener éxito, porque aquí unas milésimas pueden marcar la diferencia”.

Apuntar a la Q3 no parece fácil pero no imposible, pero el ritmo de carrera sigue siendo la clave del fin de semana. Durante las tandas largas, los resultados sugirieron que con los neumáticos blandos los Ferrari no están muy lejos de los McLaren, Renault y Racing Point dado que hay una diferencia de dos a tres décimas, aunque con el compuesto más duro esta brecha se amplió.

Ferrari necesita puntos para frenar el colapso en la clasificación de constructores, por lo que no se puede descartar que las 53 vueltas del domingo sean la prioridad más que una hazaña en la clasificación.

Más imágenes de Ferrari en el GP de Rusia.