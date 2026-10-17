Fórmula 1 GP de Singapur

Ferrari asciende a piloto de F2 al rol de piloto de reserva en F1

Dino Beganovic dejará la Fórmula 2 para centrarse en sus responsabilidades de F1 con la Scuderia.

Benjamin Vinel

Publicado: 17 oct 2026, 19:44

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Ferrari promociona a su piloto junior Dino Beganovic a un rol de piloto reserva de Fórmula 1 para la temporada 2027.

Beganovic ha sido miembro de la Ferrari Driver Academy durante los últimos siete años, después de ganar los campeonatos italiano y sueco de karting y de lograr el subcampeonato en la WSK Euro Series.

Durante su paso por el programa de jóvenes pilotos, Beganovic terminó tercero como debutante en monoplazas en la F4 Italiana, conquistó el título de la Formula Regional European Championship en su segundo intento y finalizó sexto en sus dos temporadas de F3. El piloto de DAMS ocupa actualmente la quinta posición en el campeonato de F2 2026 – nuevamente en su segundo año – con victorias consecutivas en Madring y Bakú.

Dino Beganovic, DAMS Lucas Oil

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pese a haber ganado carreras en todas las competiciones en las que participó a tiempo completo, Beganovic se ha visto superado por otro protegido de Ferrari, el más joven Rafael Camara. El brasileño lidera actualmente el campeonato de F2 como debutante y firmó un acuerdo de F1 para 2027 con Haas, donde se espera que sea compañero de otro graduado de la FDA, Oliver Bearman.

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Como consecuencia, la carrera junior de Beganovic llega a su fin sin un asiento en F1, y se unirá a Antonio Giovinazzi en la nómina de reservas de Ferrari. El sueco-bosnio de 22 años, que participó en cuatro sesiones de FP1 con la Scuderia entre 2025 y 2026, tendrá funciones adicionales de desarrollo.

Pese a que Camara y Beganovic dejarán la F2, habrá un protegido de Ferrari en la categoría antesala de la F1 el próximo año. Tuukka Taponen dará el salto desde la F3 tras terminar tercero esta temporada, gracias a unos notables tres podios en las dos rondas finales – no había logrado ni un solo resultado entre los tres primeros antes de eso en 2026.

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