Ferrari avisa que lo que suceda en Australia no definirá la F1 2026

Fred Vasseur espera ver un desarrollo rápido durante la temporada a medida que los equipos se adapten a las nuevas regulaciones y no cree que el orden jerárquico se mantenga estático después de la carrera inaugural en Melbourne.

El cambio reglamentario de 2026, que abarca nuevas unidades de potencia, gestión de energía y la aerodinámica de los coches, es uno de los mayores reinicios de reglas en la historia de la F1 y le presenta a Ferrari la oportunidad de arrancar con el pie derecho después de no haber podido plantear una lucha creíble por el título en la era del efecto suelo que arrancó en 2022.

Para aumentar sus posibilidades, Ferrari trasladó por completo su desarrollo aerodinámico al coche de 2026 a partir de abril, lo que significó pagar un precio durante la segunda mitad de la temporada 2025, cuando cayó al cuarto lugar en el campeonato de constructores tras un año sin victorias en grandes premios.

Después de que él y el equipo afrontaran una presión y un escrutinio crecientes en Italia este año, Vasseur es consciente sobre lo que se espera de Ferrari en 2026.

Pero también subrayó que los equipos tienen tantos factores de rendimiento por desarrollar que el camino al éxito el próximo año pasa por las mejoras durante la temporada, más que por el orden jerárquico en la primera carrera en Melbourne.

"El próximo año no se tratará de la primera foto de la temporada, no se tratará solo de la clasificación de Australia, se tratará mucho de la capacidad de desarrollar rápido", advirtió Vasseur. "La temporada no se va a terminar en Australia, seguro; no importa si estamos P1 o P10, pero quedará un largo camino hasta el final, será un camino largo para todos".

Consultado sobre cómo rendirán sus decisiones de 2025, el francés respondió: "No tengo ni idea. Nuestro deporte es una comparación. Puedo hacer un buen trabajo, pero si alguien hizo un trabajo mejor, parezco un estúpido. Estamos empujando al límite y tratamos de hacerlo lo mejor posible, y seguro que cuanto más tiempo pases en el proyecto, mejor estarás.

"Pero no sé si McLaren, Red Bull o Alpine están delante de nosotros. Nadie lo sabe, y creo que lo más importante no es perder tiempo intentando entender si los demás están por delante o por detrás".

Según Charles Leclerc, la nueva era es "ahora o nunca" para que Ferrari luche por campeonatos con él, después de que el monegasco entregara una de sus mejores campañas en la F1 en 2025 sin tener nada que mostrar por ello, y siga esperando su oportunidad por el título desde que se unió a la Scuderia en 2019. Mientras tanto, Lewis Hamilton afronta un reinicio invernal tras una primera temporada dura en Maranello, que resultó más difícil de lo que había anticipado.

¿Comparte Vasseur el mismo sentido de urgencia que Leclerc sobre la necesidad de que Ferrari dé un paso adelante? "No, urgencia no, no. Pero cuando le preguntás si está contento con la sesión cuando es P2 o cuando es P6, no es el mismo Charles, seguro.

"Pero si le preguntás el jueves siguiente: '¿Qué querés hacer con el equipo?', entonces creo que el enfoque siempre es el mismo. Siempre es constructivo intentar hacerlo mejor, incluso estando P1. Solo tratamos de hacer un mejor trabajo en cada pilar del rendimiento: en el motor, en la caja de cambios, en la aerodinámica, en la puesta a punto, en el simulador, y este es el ADN de lo que hacemos.

"Pero no es que un equipo se despierte por la mañana diciendo: 'Ah, no estamos haciendo un buen trabajo, tenemos que empujar'. Créeme, creo que Max [Verstappen] empuja al equipo al límite, Lando [Norris] empuja al equipo al límite, y honestamente, como equipo de F1, también es lo que esperamos. Si Charles y Lewis estuvieran muy contentos con el coche y con todo, ¡yo estaría desesperado! Esto es más positivo que cualquier otra cosa".