Ferrari, Cadillac y Racing Bulls infringieron la prohibición de trabajar en Bakú

Se determinó que los equipos Ferrari, Racing Bulls y Cadillac permanecieron en el circuito durante el período de prohibición de trabajo de 12,5 horas establecido por la FIA, lo que popularmente se conoce como toque de queda.

De acuerdo con las normas de la FIA, los equipos tienen permitido infringir cuatro veces por temporada la mencionada prohibición de trabajo sin recibir una sanción.

Dado que lo ocurrido en Bakú se mantuvo dentro del límite de excepciones permitidas para los tres equipos, no se aplicó ninguna sanción.

En el comunicado oficial emitido por la FIA se señaló que empleados de Ferrari se encontraban en el circuito durante el período de restricción de 12,5 horas, que comenzó el 24 de septiembre a las 21:00 y finalizó el 25 de septiembre a las 09:30, hora local, tres horas antes de la tercera sesión de entrenamientos.

Liam Lawson, Racing Bulls Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Se indicó que esta fue la segunda de las cuatro excepciones que Ferrari puede utilizar durante la temporada 2026 y, por lo tanto, no se tomó ninguna medida.

Del mismo modo, se informó que los equipos Racing Bulls y Cadillac también infringieron la norma al permanecer dentro de los límites del circuito durante el mismo período.

La FIA señaló que esta infracción fue la tercera de las cuatro excepciones disponibles para Racing Bulls y la cuarta para Cadillac durante la temporada 2026, por lo que tampoco se aplicó ninguna sanción a ninguno de los dos equipos. De todos modos, el equipo de Sergio Pérez ya agotó las excepciones y, en caso de necesitar romper el toque de queda en lo que resta de la temporada 2026, la escudería recibirá una sanción.