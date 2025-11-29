Ferrari cambió su enfoque a la F1 2026 en abril por el dominio de McLaren

El jefe del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, revela que la escudería cambió su enfoque a 2026 después de ver la ventaja que tenía McLaren al comienzo de esta temporada.

McLaren arrancó ocomo el equipo dominante de la F1 en 2025, construyendo una ventaja en el campeonato de constructores que le permitió sellar su segundo título mundial consecutivo en el GP de Singapur de septiembre pasado.

Con decisiones cruciales por tomar en el desarrollo de los coches completamente nuevos para 2026, el dominio temprano de McLaren influyó en cómo sus rivales encararon su temporada.

Vasseur ha revelado que la Scuderia cambió por completo su desarrollo aerodinámico a 2026 tan pronto como en abril, después de apenas un par de Grandes Premios, y ahora admite que quizá subestimó el impacto psicológico de no llevar mejoras significativas durante un tramo tan largo de la temporada.

"Nosotros no empezamos de la mejor manera, hubo la doble descalificación en China. Esto nos costó montones de puntos comparado con los competidores directos. Y bastante temprano en la temporada, McLaren fue tan dominante en los primeros cuatro o cinco eventos que nos dimos cuenta de que sería muy difícil para 2025", explicó Vasseur.

"Significa que decidimos muy temprano en la temporada, creo que fue a finales de abril, cambiar a 2026. Fue una decisión difícil. Quizás también subestimé un poco la decisión desde el lado psicológico, porque cuando aún tienes 18 o 20 carreras por delante y sabes que no traerás ningún desarrollo aerodinámico, es bastante difícil de manejar psicológicamente.

"Pero en general, seguimos empujando. Llevamos algunas mejoras mecánicas, estamos intentando hacer un mejor trabajo en la operación, y este es el ADN de nuestro deporte. Pero tenemos que aceptar esto. Sigo confiando en la decisión que tomamos, y está bien: ahora luchemos por el segundo lugar (en el campeonato de constructores) en estas condiciones."

La decisión de Ferrari ha contribuido a lo que probablemente será una temporada sin victorias a menos que de algún modo pueda derrotar a los McLaren y a Max Verstappen en Qatar y Abu Dhabi, y también ha perjudicado la adaptación de Lewis Hamilton al equipo de Maranello, ya que todavía persigue su primer podio con Ferrari.

Pero Vasseur afirma que ambos pilotos fueron parte del proceso de toma de decisiones para sacrificar 2025, ya que el reinicio reglamentario de 2026 se considera la mejor oportunidad para que Charles Leclerc y Hamilton luchen de forma constante al frente del pelotón.

"Esta decisión fue compartida por todos en el equipo", añadió el francés. "Seguro que los pilotos formaron parte de esta decisión, porque están completamente comprometidos con el proyecto. Es algo que debemos compartir todos juntos, que en este tipo de situación hay que actuar como un equipo y es lo que hicimos en esta etapa de la temporada.

"En un punto miras el campeonato, y sería muy difícil volver a alcanzar a McLaren con el ritmo y la diferencia de puntos. Y dices: 'Está bien, con los recursos que tenemos en el túnel de viento, enfoquémonos en 2026.'

"Por otro lado, todavía puedes seguir desarrollando la parte mecánica y llevar algunas mejoras al auto excepto en lo aerodinámico, y es lo que hicimos. Honestamente, tuvimos una buena reacción ante sesiones y fines de semana difíciles, y veamos el año próximo si hicimos un buen trabajo esta temporada."

Ferrari llega a las dos últimas rondas en el cuarto puesto del campeonato de constructores, a 13 puntos del Red Bull que marcha tercero. Mercedes está prácticamente fuera de alcance después de ampliar su ventaja a 53 puntos en Las Vegas.