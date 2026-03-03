Ferrari: los coches de F1 de 2026 han "sorprendido positivamente" a todos

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, cree que los coches de Fórmula 1 de 2026 han "sorprendido positivamente" al paddock tras las primeras preocupaciones sobre el impacto de la nueva normativa.

La F1 está experimentando una de las reformas más importantes de su historia, con la nueva generación de coches de 2026 que cuentan con aerodinámica activa y una distribución de potencia 50:50 entre la energía eléctrica y el motor de combustión interna.

Después de que la anterior revisión de la normativa sobre motores en 2014 provocara una fuerte caída en los tiempos por vuelta, se sugirió que la próxima generación de coches podría volver a ser significativamente más lenta que sus predecesores.

Gran parte de las dudas se centraban en la mayor dependencia de la energía eléctrica, lo que provocaba el temor de que los pilotos se quedaran sin energía regenerativa a mitad de las largas rectas.

Sin embargo, al final de la segunda prueba de Baréin, el piloto de Ferrari Charles Leclerc logró un tiempo respetable de 1m31,992s con los neumáticos C4 de Pirelli. Ese tiempo fue unos 2,5s más lento que el que estableció Carlos Sainz para encabezar la prueba del año pasado c , una diferencia que seguramente se reducirá a medida que los equipos continúen desarrollando sus coches de 2026.

Antes del Gran Premio de Australia, que abre la temporada este fin de semana, Vasseur afirmó que los primeros indicios de las pruebas habían disipado muchas de las dudas iniciales sobre el nuevo reglamento.

"Está en el ADN de la F1 quejarse de todo, pero creo que, en general, todo el mundo se ha llevado una sorpresa positiva", declaró Vasseur a Motorsport.com Italia

"La gente decía que estaríamos cerca de la F2, pero solo estamos a dos o tres segundos de los tiempos de 2025, y el año pasado las temperaturas durante las pruebas de Baréin fueron mucho más bajas. Así que, viendo lo que ha salido, creo que el panorama general es mucho mejor de lo que se temía".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

"Hay algunos puntos críticos, por supuesto, pero estamos en el comienzo de este ciclo técnico. Tendremos que adaptarnos y perfeccionarnos, y creo que siempre existe la posibilidad de hacer ajustes si es necesario.

Lo más importante es tener una competencia fuerte: cuando hay una batalla reñida entre dos o más equipos, no creo que ser uno o dos segundos más lento que la temporada pasada importe mucho. Lo que cuenta es ser una décima de segundo más rápido que todos los rivales".

Ferrari llamó la atención en Baréin con un innovador diseño de alerón trasero que giraba 180 grados, lo que ayudaba al equipo a reducir la resistencia aerodinámica y mantener la estabilidad general.

Más tarde, presentó una nueva solución aerodinámica denominada FTM, que consiste en una pequeña aleta montada delante del tubo de escape. Toda la sección se ha diseñado para acomodar el alerón, que aprovecha los gases que salen del escape y ayuda a recuperar energía.

Vasseur se mostró satisfecho de ver a los ingenieros de Ferrari «superando los límites» con el SF-26, al tiempo que destacó que el equipo había mantenido un estrecho diálogo con la FIA para garantizar que su paquete aerodinámico cumpliera con las normas.

"Hay que explorar el reglamento técnico, ser agresivo y llegar al límite. Solo así se puede innovar", afirmó.

"Pero hay que tener en cuenta que la innovación no solo se refiere a las partes visibles del coche. Me alegro de que dos soluciones hayan llamado la atención de la prensa y del paddock, pero en el pasado hemos introducido otras innovaciones en áreas ocultas, como las suspensiones, el sistema de refrigeración y el motor, y creo que esto se aplica a todos los equipos.

Por lo que a nosotros respecta, me gusta ver a nuestros ingenieros traspasando los límites, pero siempre prestando la máxima atención al tema de la legalidad.

Hemos mantenido un diálogo abierto con la FIA desde el primer día para discutir las actualizaciones introducidas. Nadie puede permitirse desperdiciar horas en el túnel de viento o recursos del límite presupuestario arriesgándose a llevar a la pista soluciones que no cumplan con la normativa".

