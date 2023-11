Ferrari quiere una compensación por parte de los jefes de Las Vegas F1

Sainz pasó por encima de una tapa de alcantarilla que se había soltado y destruyó el chasis, la unidad de potencia y el acumulador de energía de su SF-23 en los primeros minutos del entrenamiento inicial.

Existe un precedente de compensación tras un incidente en el GP de Malasia de 2017, en el que el Haas de Romain Grosjean resultó gravemente dañado después de que el francés golpeara una tapa de desagüe suelta.

El equipo de propiedad estadounidense negoció posteriormente un acuerdo financiero con los organizadores del evento de Sepang.

Cuando se le preguntó si Ferrari pediría una compensación por el incidente de Las Vegas, Vasseur dijo: "Será una discusión privada que tendré con las partes interesadas en esto".

En efecto, eso significa Liberty Media y la F1, ya que la carrera está promovida internamente y no por una entidad local.

Vasseur subrayó que el accidente también tuvo un impacto en el gasto del límite presupuestario de Ferrari.

El equipo tendrá costos adicionales por la necesidad de transportar un chasis de repuesto desde Italia a Abu Dhabi el próximo fin de semana, el cual el equipo de Maranello ha empezado a prepararlo inmediatamente después del accidente.

"No hay ninguna disposición en el presupuesto ni en el límite de costos para excluir los accidentes", dijo Vasseur. "Seguro que hay muchos gastos adicionales. El chasis se dañó, la caja de cambios se dañó, la batería se dañó, el motor está muerto".

"Tenemos muchas consecuencias en el aspecto financiero, en el deportivo, e incluso en las existencias de piezas de recambio, y en el aspecto presupuestario seguro que no es fácil".

Vasseur indicó que también plantearía el tema de que los daños de incidentes similares ajenos al control del equipo queden fuera del límite: "Habrá debate. La decisión, es otra cosa".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Vasseur también afirmó que los comisarios en el lugar del incidente mostraron una bandera amarilla al haber visto el objeto suelto en la pista, pero la sesión no fue detenida con bandera roja hasta un minuto más tarde, después de que Sainz hubiera pasado por encima del mismo.

"Tendríamos que discutir también las circunstancias del incidente", dijo. "Porque no se trata sólo de que saliera la tapa, para mí también es que tuvimos un minuto entre la bandera amarilla y la bandera roja".

"Significa que cuando pusieron la bandera amarilla vieron algo en pista. Y tardaron un minuto antes de poner la bandera roja. Creo que es demasiado".

Presionado sobre el asunto, dijo: "La cuestión principal para mí en este caso es que cuando pones la primera bandera amarilla significa que viste algo, no pones la bandera amarilla por anticipación".

"Significa que el tipo que puso la bandera amarilla, y puso la bandera amarilla también en mi pizarra, que viene del control de carrera, significa que vieron algo, y entonces tardaron un minuto antes de poner la bandera roja, cuando es la recta, y tienes una parte metálica, y vas a 340 km/h".

Esteban Ocon dañó su chasis después de que saliera la bandera roja cuando regresaba a boxes.

Vasseur confirmó que los equipos no recibieron ningún mensaje indicándoles que había restos en la pista: "No, no hablaron en absoluto. No sabíamos el motivo de la bandera amarilla".

