Ferrari considera que la carrera de Australia mostró su verdadera desempeño

Fred Vasseur considera que Ferrari no logró "encajar todas las piezas" en la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, y que la carrera, en la que mejoró mucho, fue más representativa de su ritmo.

La escudería italiana terminó tercera y cuarta en la primera carrera de la F1 2026, celebrada el domingo en Melbourne, por detrás de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que también fueron primero y segundo en la clasificación.

En un momento dado, Charles Leclerc incluso disfrutó de una reñida batalla con el eventual ganador, Russell, por el liderato, pero la decisión de Ferrari de no entrar en boxes bajo el coche de seguridad virtual le relegó finalmente al tercer puesto, por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton.

Aun así, supuso una gran mejora con respecto a la clasificación, donde Leclerc fue cuarto y Hamilton séptimo, a 0,809 y 0,960 segundos de la pole, respectivamente, en la primera prueba del nuevo reglamento de la F1.

"La sensación es más positiva que otra cosa", dijo el jefe del equipo, Vasseur. "Tuvimos un sábado difícil, creo que ayer no lo hicimos todo bien. Estábamos a ocho décimas, fue bastante difícil, pero hoy hemos recuperado parte de eso.

"Es bueno tener dos coches luchando en cabeza. Sabemos que tenemos una lista muy larga de mejoras, pero eso es cierto para nosotros y para todos los que están en la parrilla. El resultado de la temporada se basará en la capacidad que tengamos para desarrollar, introducir mejoras y producir rápidamente".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Mark Sutton / Fórmula 1 a través de Getty Images

"Esto será clave para la temporada para todos los que están en la parrilla. Prefiero empezar la temporada en buena forma que en mala forma, pero aún queda un largo camino por recorrer".

La clave del temprano desafío de Leclerc por el liderato fue su fulgurante salida, en la que se hizo con el primer puesto en la curva 1, aunque esto continuó con la tónica de la pretemporada, en la que Ferrari se mostró muy competitivo en la salida.

Esto se produce en medio de los cambios en el procedimiento de salida de la carrera, en el que los pilotos ahora deben acelerar más y durante más tiempo, tras la eliminación del MGU-H en virtud de la normativa de 2026.

Esto lo hace más complicado y, mientras algunos equipos tuvieron dificultades para adaptarse, Ferrari pareció el más fuerte durante las salidas en las pruebas de Baréin y posteriormente continuó así en Melbourne, donde equipos como Mercedes y Red Bull gestionaron mal la potencia de la batería para el apagado de luces.

Pero Vasseur advirtió que Ferrari podría no mantener esta ventaja en todos los Grandes Premios de este año, y añadió: "Esperábamos tener una buena salida, pero realmente está al límite. El margen es muy estrecho. Hoy, en la parte superior, lo encendieron [las luces] muy rápidamente.

Creo que todo el mundo se sorprendió un poco. La salida fue buena, pero no es una garantía para la temporada. En cuanto al ritmo de ayer, no hicimos la mejor sesión de nuestra vida, pero estuvimos ahí.

Hoy, el ritmo de carrera probablemente fue un poco mejor. Fue difícil, pero si lo comparas con McLaren, Red Bull y Mercedes, probablemente estemos un paso adelante en el ritmo de carrera. Pero, de nuevo, es solo una prueba, la primera, y tenemos una lista muy larga de cosas que estamos convencidos de que tenemos que hacer mejor. Pero esto también es válido para mis competidores".

Por lo tanto, el francés cree que puede ser una "historia completamente diferente" en el Gran Premio de China de este fin de semana, ya que se espera que las diferentes características de la pista marquen una mayor diferencia en 2026.

"En términos de energía, es casi lo contrario", dijo Vasseur. "Las condiciones serán mucho más frías, probablemente mucho más frías, y tendremos el formato de sprint.

Esto significa mucho menos tiempo para adaptar la estrategia. Será un ejercicio completamente diferente. Veamos dónde estaremos la semana que viene".

Fotos del GP de Australia - Domingo