F1 no correrá si un equipo falta por coronavirus

Con el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 en Australia programado para el 15 de marzo, existe una gran incertidumbre sobre el destino de las tres primeras carreras debido a la creciente situación del coronavirus.

Con un importante brote en Italia que significa que los ciudadanos de ese país están enfrentando más dificultades al viajar a algunos países, existe el riesgo de que al personal de Ferrari o AlphaTauri se le pueda negar el acceso a algunos países.

Aunque no estaba claro qué pasaría en el caso de que uno o dos equipos no pudieran competir, el director general de la F1, Ross Brawn, ha aclarado que en caso de presentarse una situación así la carrera no se disputaría.

Hablando en exclusiva con la agencia de noticias Reuters, Brawn dijo: "Si se le impide a un equipo entrar en un país, no podemos hacer una carrera. No una carrera de campeonato mundial de Fórmula 1 porque eso sería injusto”.

"Obviamente si un equipo toma su propia decisión de no ir a una carrera, es su decisión. Pero si un equipo se ve impedido de ir a una carrera por una decisión del país, entonces es difícil tener una competencia justa."

Sin embargo, un posible escenario podría ser que la competencia siguiera adelante, pero que fuera un evento no mundial, es decir, que no contara para la clasificación.

Brawn dijo que la F1 estaba trabajando duro para tratar de asegurar que las primeras carreras del campeonato puedan seguir adelante, pero admitió que la situación era muy complicada.

"Es una situación muy seria, así que no quiero restarle importancia. Estamos tratando de hacer carreras. Tenemos que hacerlas de forma responsable", dijo.

"Estamos minimizando el número de personas en el paddock, pedimos a los equipos que envíen un mínimo de personas que necesiten para la operación".

