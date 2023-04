Ferrari critica el castigo a Red Bull por el tope de gastos

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing fue declarado culpable de romper el límite de gastos en 2021, y el equipo fue multado con siete millones de dólares, además de recibir una reducción del 10% en las pruebas aerodinámicas durante 12 meses a partir de octubre de 2022.

A pesar de esa desventaja adicional que se añade a la reducción de tiempo de pruebas aerodinámicas por haber sido campeón del mundo, el equipo ha dominado las tres primeras carreras de la temporada.

"Creo que no era una penalización", dijo Vasseur cuando se le preguntó si le sorprendía que Red Bull la hubiera superado. "Fue muy baja. Si tenemos en cuenta que, básicamente, vamos a mejorar un poco menos de un segundo a lo largo de la temporada en términos de aerodinámica, la pena del 10% de esto es una décima".

"Y como no es una progresión lineal, probablemente sea menos, y se te permite gastar este dinero en otro sitio. Pero significa que para mí la penalización es mínima".

Preguntado sobre si creía que el equipo había hecho un buen trabajo al afrontar la sanción o que ésta no era lo suficientemente estricta, dijo: "Ambas cosas, hicieron un buen trabajo. Y aún así estoy convencido de que la sanción fue muy leve".

"Si consideras el ritmo de desarrollo que tenemos durante la temporada, si consideras el hecho de que si tienes un 10% de balance al final, no es algo lineal, también estás poniendo el rendimiento".

"Entonces eso que te estás ahorrando en el túnel de viento, te lo puedes gastar en otro sitio en el ahorro de peso y demás".

"No estoy seguro de que el efecto sea grande. Y si consideras que tienes una ventaja al principio de la temporada, porque gastaste más el año anterior".

"No quiero decir que no hicieron un buen trabajo, porque creo honestamente que hicieron un muy buen trabajo en el coche.

"No estoy tratando de encontrar excusas en absoluto. No es esto. Pero si me preguntas si la sanción es demasiado leve, te digo que sí".

Laurent Mekies, Director de Carrera, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Director del Equipo y Director General, Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

Vasseur reconoció que el RB19 tiene una ventaja de velocidad significativa en comparación con sus rivales cuando corre con su DRS abierto, algo que ha llamado la atención de pilotos de otros equipos.

"Tienen un efecto DRS mega grande, más grande que todos los demás", señaló. "Tenemos que entender cómo son capaces de hacer algo así".

"Creo que el año pasado era aún más evidente, pero compensamos parte de la diferencia. Pero aún tenemos que mejorar en esto".

Red Bull también ha mostrado una mayor ventaja en carrera que en clasificación, algo con lo que Ferrari todavía está tratando de mejorar.

"Sí, es cierto que en los tres primeros eventos, y primero tenemos que entender que tres eventos no es el panel completo de las pistas, siempre tuvimos la sensación de que no estamos lejos y capaces de luchar por la primera fila con ellos en la calificación, y fue más difícil en la carrera".

"Tal vez, al menos en los números que somos capaces de analizar, la ventaja en la carrera en Melbourne fue mucho menor, y creo que esto también viene de la capacidad del piloto, para conducir el coche al límite con diferentes niveles de combustible, diferentes neumáticos, y así sucesivamente".

"Si tienes un coche demasiado al límite, quizás puedas gestionar la situación en la clasificación durante una vuelta con neumáticos nuevos. Conoces el equilibrio después de cinco juegos de neumáticos blandos en la clasificación".

"Pero a lo largo de la carrera, es probablemente un poco más difícil. Y hemos tomado un poco esta dirección en las dos últimas semanas".

