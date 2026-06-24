Villeneuve pide a Ferrari que favorezca a Lewis Hamilton, pero ¿ocurrirá?

Es hora de que Ferrari convierta a Lewis Hamilton en su piloto número uno en la batalla por el título de Fórmula 1 de 2026, cree Jacques Villeneuve.

Tras sufrir al principio en la Scuderia, Hamilton ha disfrutado con diferencia de sus mejores resultados en las tres últimas rondas, siendo segundo en Canadá y Mónaco antes de ganar por méritos propios en Barcelona.

Antes de esto, el siete veces campeón del mundo ocupaba solo la quinta posición en la clasificación de pilotos, pero ahora ha superado a Lando Norris, Charles Leclerc y George Russell para colocarse segundo y ha reducido su desventaja con el líder Kimi Antonelli a 41 puntos.

Villeneuve ha sido uno de los críticos más abiertos de Hamilton. El pasado diciembre, afirmó que el británico ganó muchos títulos mundiales con maquinaria excesivamente dominante y contra compañeros de equipo más débiles, lo que supuestamente explicaba su decepcionante rendimiento en Ferrari.

"Muchos campeonatos se ganaron contra un compañero de equipo, y en realidad no hubo una batalla real. La única pelea que tuvo fue contra Nico, y la perdió", dijo entonces Villeneuve al podcast High Performance.

Jacques Villeneuve Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Ahora va a Ferrari y tiene que volver a la mentalidad de lucha, y parece que se acostumbró a los años fáciles. Es difícil volver a poner en marcha el diésel si aflojas un poco, te lo tomas con calma o empiezas a pensar que es fácil. Una vez que empiezas a creer que eres intocable, bajas el ritmo".

Seis meses después, la perspectiva de Villeneuve sobre las opciones de Hamilton es bastante diferente. El campeón del mundo de 1997 cree que la brecha de 40 puntos con su compañero Leclerc es suficiente para que Ferrari deje de tratar a ambos pilotos por igual.

"Lewis sabe cómo ganar, y sabe lo que hace falta. Y si huele una oportunidad, no dará cuartel", dijo al podcast The F1 Show de Sky Sports. "Creo que ahí es donde puede marcar la diferencia.

"Mercedes ahora mismo no está en una posición en la que siquiera pueda o se le permita elegir a un piloto sobre otro. Ferrari sí, porque Ferrari tiene que centrarse en Lewis si quiere una pequeña posibilidad de ganar. Así que la decisión es fácil de tomar, porque Leclerc está bastante lejos".

Villeneuve redobló sus críticas a Leclerc, al considerar que el monegasco – actualmente en su octava temporada en Maranello – recibió "demasiado demasiado pronto" por parte de Ferrari y no estaba preparado para lidiar con el resurgir de Hamilton.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Leclerc tuvo tiempo para construir el equipo a su alrededor y no lo hizo", añadió Villeneuve. "Ten en cuenta cómo llegó a Ferrari tras una temporada media en Sauber, y de repente le dieron el enorme megacontrato, como un contrato de campeón del mundo… ¿Quizá demasiado demasiado pronto?

"En realidad nunca ha tenido que construir nada a su alrededor. Se le dio, estaba ahí. Era rápido y eso bastaba, porque la percepción era: de todos modos, ese es un coche que no puede ganar un campeonato. Ganas unas cuantas carreras, superas a tu compañero de equipo, que era [Sebastian] Vettel. Todo el mundo estaba contento.

"Entonces, de repente, llega Lewis, el año pasado, que no está teniendo una gran temporada. Realmente lo está pasando mal con el coche, con el equipo – lleva tiempo construir esto alrededor de uno mismo – así que Leclerc está bastante contento. Queda bien al lado de Lewis.

"Pero en el momento en que Lewis despertó, en el momento en que Lewis hizo suyo ese coche y ese equipo y va a por ello y no deja ningún resquicio, Leclerc no está preparado para eso."

A Fred Vasseur no le gusta esa pregunta

Entonces, ¿centrará Ferrari ahora su atención en Hamilton? Esta es una situación ligeramente novedosa para la Scuderia, que no ha sido una verdadera aspirante al título desde 2018, y sin duda no tiene precedentes para el jefe de equipo Fred Vasseur, que tomó las riendas de la escudería antes de la campaña de 2023.

A Vasseur se le preguntó por este escenario tras el triunfo de Hamilton en Barcelona, aunque en términos algo más ambiguos: "Si en algún momento estuviera en posición de luchar por ese octavo título suyo, ¿está Ferrari en condiciones de darle todo en esta misma temporada?"

Con al menos 15 grandes premios restantes en la temporada 2026, el francés se mostró comprensiblemente reservado. "No estoy seguro de querer responder a este tipo de pregunta", replicó. "Probablemente recibí los mismos comentarios hace dos semanas, que todo era un desastre, y ahora estamos hablando del campeonato del mundo. Este es el peor enfoque que podría tener.

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"El enfoque es ir a Austria exactamente con el mismo planteamiento que tuve en Barcelona y no pensar en el campeonato ni proyectarte con 25 victorias más, qué podría hacer… Nunca lo haré".

En lo que respecta a Leclerc, cuando se le preguntó por la victoria de Hamilton, simplemente prometió recuperar la forma rápidamente. El veterano piloto de Ferrari se estrelló fuera del GP de Mónaco – de lo que culpó a los frenos – y fuera de la clasificación del GP de Barcelona, antes de sufrir un presunto problema hidráulico en la carrera española.

"Quiero decir, es genial para el equipo, es genial para Lewis", dijo Leclerc. "El equipo ha estado apretando muchísimo para traer mejoras y parece estar funcionando bien. Así que ahora tengo que estar con él ahí arriba, lo que no ha sido el caso desde Canadá".

Información adicional de Filip Cleeren y Livia Veiga