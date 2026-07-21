Un comentarista de F1 afirma que Ferrari debió fichar a Lambiase para trabajar junto a Hamilton
Tom Clarkson cree que Ferrari perdió una oportunidad al no fichar a Gianpiero Lambiase
Tom Clarkson, comentarista de Fórmula 1 y presentador de las ruedas de prensa oficiales, cree que Ferrari ha perdido una oportunidad al no fichar a Gianpiero Lambiase para que trabaje junto al siete veces campeón Lewis Hamilton, y describe al ingeniero como el "amortiguador" ideal para el piloto británico.
Hamilton vivió un frustrante Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Aunque se recuperó y terminó cuarto, su carrera se vio comprometida por un choque en la primera vuelta con su antiguo compañero de Mercedes, George Russell, lo que le supuso una penalización de cinco segundos.
Además de la penalización, Hamilton cuestionó la estrategia de Ferrari por radio y sufrió una parada en boxes desastrosa, lo que impidió al equipo ajustar su alerón delantero dañado.
Los tensos intercambios por radio dieron pie a un debate en el podcast "F1 Nation ". Dado que Lambiase, ingeniero de carrera desde hace mucho tiempo del cuatro veces campeón Max Verstappen, se va a incorporar a McLaren, Clarkson argumentó que Ferrari debería haberlo fichado.
"McLaren ha hecho muy bien en fichar a GP Lambiase, porque si estaba listo para dejar Red Bull, creo que GP habría sido la persona perfecta para Ferrari", afirmó Clarkson.
"Habla italiano con fluidez, es un ingeniero brillante y domina perfectamente el inglés. Imagínate si fuera él quien hablara con Lewis Hamilton y pudiera actuar como mediador entre lo que estamos comentando ahora, la seriedad de Lewis Hamilton y el resto del equipo. Me sorprende mucho que Ferrari no fuera a por él".
El expiloto y comentarista Alex Brundle se mostró más indeciso ante la idea, cuestionando si el famoso estilo de comunicación directo de Lambiase habría encajado con Hamilton.
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing
Foto de: Kym Illman / Getty Images
"O bien habría funcionado de inmediato, o bien no habría funcionado en absoluto. Si nos fijamos en la cultura de Red Bull y en la forma en que se forma a los pilotos, en cómo los perfeccionan a través de las series de categorías inferiores, se sigue una línea muy clara: se les dice a los pilotos lo que se espera de ellos, se exige excelencia y siguen adelante", explicó Brundle.
"GP, incluso con la forma en que Max rinde y actúa, no tiene ningún reparo en decirle por radio: “Eso es infantil, Max. No me gusta”.
"No me imagino a Lewis Hamilton tolerando eso por la radio. Creo que cambiaría su entorno si esa fuera la forma de comunicarse".
Clarkson añadió: "Pero creo que GP es lo suficientemente inteligente como para sacar lo mejor de cualquiera, ya seaun Max Verstappen, Lewis Hamilton o Lando Norris en McLaren".
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