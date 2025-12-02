Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 2025 en abril

El director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, ha defendido la decisión de la Scuderia de concentrar sus recursos en las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 para 2026, a pesar de la caída en su rendimiento este año.

Todos los equipos han tenido que tomar decisiones difíciles de cara a la nueva era técnica de la F1, con recursos limitados por el tope presupuestario y las restricciones de pruebas aerodinámicas.

Vasseur dijo el viernes en Lusail que Ferrari trasladó todos sus recursos a 2026 tan temprano como a finales de abril, una decisión que puede haber costado el segundo puesto que mantenía hace apenas un mes en el campeonato de constructores. El equipo con sede en Maranello flaqueó en los últimos tres Grandes Premios y ahora está matemáticamente asegurado de terminar cuarto, después de una pésima actuación en el Gran Premio de Qatar.

Cuando se le preguntó si Ferrari podría haber sacado más del SF-25 con un mayor desarrollo, Vasseur admitió: "Faltaba algo, probablemente sí, porque al final del día, cuando decidimos pasar a 2026, significa que no confiábamos en poder alcanzar a McLaren antes del final. Esa fue la lógica detrás de la decisión, y creo sinceramente que hoy fue una buena decisión.

"Lo que probablemente subestimé personalmente es el hecho de que, cuando sabes que no vas a desarrollar el auto, es más difícil mantener a todos... motivados no es la palabra correcta cuando haces este trabajo, pero sí 'con expectativas', diría yo, y esto es importante."

Esto también se aplica a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes parecían aún más desanimados de lo habitual en la zona de prensa de Losail mientras luchaban por exprimir rendimiento de un SF-25 extremadamente impredecible.

Charles Leclerc, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

¿Estaban los pilotos desalentados por la decisión de Ferrari de no desarrollar más el auto de 2025? "Diría que cuando tomas la decisión alrededor de la mesa —'tenemos este plan y podemos hacer esto, la progresión del desarrollo es esta para el auto nuevo, esta para el auto viejo', 'si continúas desarrollando el auto viejo, alcanzarás a McLaren en 10 carreras o lo que sea'—, es una decisión racional", respondió Vasseur.

"Cuando vas a la zona de TV, es un comentario emocional. Así es la vida. Entiendo perfectamente la emoción. Es cuando están hablando por la radio que están poniendo tanta energía en el fin de semana.

"Honestamente, están presionando a Charles por la radio al final de la carrera. Él dijo: 'Empujé como loco desde la primera vuelta del viernes por la mañana o del viernes por la tarde hasta la última vuelta de la carrera', y creo que probablemente estaba empujando más que en algunos fines de semana en los que ganó carreras. Entiendo la frustración porque estás empujando como loco para terminar 8° o 9°, como piloto no puedes lidiar con esto. Pero si les preguntas hoy si repetirían la elección, creo que estarían de acuerdo."

En cuanto a las recientes dificultades de Ferrari, Vasseur insistió en que fue "una cuestión de puesta a punto".

"Es parte del juego, parte de la vida del equipo, que a veces tienes más dificultades para encontrar la ventana adecuada", añadió el francés. "Creo que la ventana es bastante estrecha. Y el hecho de que el grupo esté mucho más apretado, [si] pierdes dos o tres décimas estás al fondo, ha sido así desde mitad de temporada y también será así en Abu Dabi.

"Si no hacemos un buen trabajo, fue cierto para Max [Verstappen] en São Paulo que puedes quedar fuera en Q1 por un problema de puesta a punto. Antes no era así: había tanta diferencia entre los equipos que incluso si estabas dos o tres segundos fuera del potencial del auto, no era un gran drama. Y hoy sí lo es."