Fórmula 1

Ferrari deja ver la aerodinámica activa de la F1 por primera vez: "Un truco barato"

Los aficionados de la Fórmula 1 pudieron ver la aerodinámica activa en acción por primera vez por cortesía de Ferrari, pero no todos están entusiasmados con la nueva tecnología.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari SF-26

Charles Leclerc, Ferrari SF-26

Foto de: Federico Basile | AG Photo

Durante el shakedown del viernes en Fiorano, Ferrari probó, entre otras cosas, la nueva aerodinámica activa del SF-26. Después de que ya aparecieran imágenes en las redes sociales, ahora el canal oficial de la Fórmula 1 también ha publicado un video de los alerones móviles.

Sin embargo, el entusiasmo de los aficionados es limitado. "Parece un truco barato", escribe por ejemplo un usuario, mientras que otro califica el sistema simplemente como "tonto". Y varios más señalan que el alerón trasero móvil no es más que el DRS con otro nombre.

 

Si bien también hay algunas voces positivas, algunos aficionados de la Fórmula 1 incluso se muestran preocupados por la seguridad a la vista de las imágenes. "Creo que esto va a ser muy peligroso", escribe un usuario, que teme que el sistema falle y que el alerón no vuelva a cerrarse al final de la recta.

"Parece una catástrofe de piezas sueltas esperando a que ocurra", teme otro, y un tercer usuario escribe simplemente: "Acuérdense de mis palabras, esto no le va a hacer bien al deporte".

La aerodinámica activa se introducirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1 para permitir mayores velocidades en las rectas y más carga aerodinámica en las curvas. Para ello, tanto el alerón delantero como el trasero se colocan planos en las rectas, de forma muy similar a como funcionaba antes el DRS.

Originalmente, los dos ajustes se llamaban modo X y modo Z, y más tarde "modo recta" y "modo curvas". Sin embargo, la Fórmula 1 ha abandonado esas denominaciones y ahora agrupa todo bajo el término aerodinámica activa.

La diferencia con el antiguo "Drag Reduction System" es que la aerodinámica activa está disponible para los pilotos durante toda la carrera, mientras que el DRS, como ayuda para los adelantamientos, solo podía utilizarse cuando se estaba a menos de un segundo del coche precedente.

