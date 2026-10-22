Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari desvela una decoración especial para el Gran Premio de Estados Unidos

Ferrari ha presentado una decoración exclusiva diseñada por HP para el Gran Premio de Estados Unidos.

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 1:34

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari ha presentado una decoración especial y única para el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, que se disputará en el Circuito de las Américas.

El diseño, creado junto con su patrocinador principal, HP, presenta bocetos e ilustraciones al estilo de planos técnicos sobre el fondo blanco de la cubierta del motor y alrededor de la toma de aire.

"La decoración celebra el viaje de la idea a la realidad", afirmó Silvia Cavallaro, responsable de color y acabados de Ferrari. "Cada Ferrari nace de la creatividad, los bocetos y la experiencia en ingeniería mucho antes de que el coche llegue a la pista.

"Gracias a nuestra colaboración con HP, hemos podido plasmar visualmente ese proceso y contar una historia que revela la artesanía y la innovación que hay detrás del rendimiento".

Los gráficos se reprodujeron utilizando la tecnología de impresión HP Latex, y el concepto se desarrolló junto con el Ferrari Design Studio. Stefano Luparia, especialista en conceptos de nuevos modelos de Ferrari, explicó que lo más difícil fue conseguir que el diseño funcionara en un coche de carreras.

"Hubo numerosos retos a la hora de desarrollar la decoración especial para Austin, que abarcaban tanto los aspectos creativos como los técnicos del proyecto", afirmó.

"Por un lado, tuvimos que transformar el concepto desarrollado junto con el Ferrari Design Studio en una solución que pudiera aplicarse en la práctica, adaptándola a las complejas superficies del coche y a los requisitos aerodinámicos.

"Por otro lado, colaboramos estrechamente con HP para introducir tecnologías de impresión innovadoras que nunca antes se habían utilizado en esta aplicación concreta. Mi función consistió en coordinar y validar todos los aspectos técnicos del proyecto, asegurándome de que se cumplieran nuestros objetivos de rendimiento y de que la decoración se aplicara correctamente en los coches para el Gran Premio de Estados Unidos".

Mientras que a algunos aficionados les preocupaba que el nuevo diseño fuera difícil de ver en la pista, otros elogiaron los cambios. "En serio, en mi opinión es un diseño precioso. Imagínate el modelo a escala…", comentó un aficionado en Reddit.

"Sé que en realidad no se podrá ver cuando vaya a 200 mph, pero tal y como es, me gusta bastante", escribió otra persona, mientras que un aficionado publicó: "Me gusta bastante. Buena idea, concepto genial".

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