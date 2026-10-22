Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Ferrari presenta un diseño especial de lo que no se ve para el GP de Estados Unidos en Austin
Ferrari competirá en la carrera de Fórmula 1 en Austin con una decoración especial: el diseño de los autos de Hamilton y Leclerc tiene un trasfondo inusual
Stefan Ehlen
Publicado: 22 oct 2026, 10:33
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Decoración especial de Ferrari en Austin
Foto de: Ferrari
Ferrari presentó un diseño especial para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Los dos SF-26 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc llevarán un diseño que pone en el centro el proceso de desarrollo de un coche de Fórmula 1: desde el primer boceto, pasando por los planos técnicos, hasta el monoplaza terminado.
No se trata de un cambio fundamental en la conocida imagen de Ferrari, sino de hacer visible el trabajo de desarrollo que normalmente permanece oculto.
Ferrari describe así la idea detrás del diseño: todo coche de carreras comienza con un trazo sobre el papel. Antes de que un coche de Fórmula 1 salga por primera vez a la pista, diseñadores, ingenieros y técnicos trabajan durante meses en su construcción. Precisamente ese trabajo es el que la decoración especial, según Ferrari, busca poner en primer plano.
Silvia Cavallaro, responsable de diseño de color en Ferrari, explica así el enfoque: "El diseño celebra el camino de la idea a la realidad. Porque cada Ferrari comienza con creatividad, bocetos y conocimiento técnico, mucho antes de que el coche llegue a la pista".
Planos técnicos como elemento de diseño
El diseño recurre a bocetos, dibujos de construcción y los llamados blueprints. Se trata de planos técnicos en los que, entre otras cosas, se representan componentes y sus dimensiones. Este tipo de representaciones normalmente solo se encuentran en documentos de desarrollo o en modelos digitales de construcción. Para Austin, estos elementos pasan ahora a formar parte del diseño exterior del SF-26.
Con ello, Ferrari quiere poner en primer plano ese trabajo que habitualmente no se ve en un Gran Premio. Según el fabricante, el diseño también busca hacer referencia a los numerosos empleados que, lejos de la pista, participan en el desarrollo de los coches de Fórmula 1.
Así se implementa la decoración especial de Ferrari
En la ejecución técnica, los dibujos de líneas finas tuvieron que trasladarse a las superficies de carrocería de formas complejas del coche de Fórmula 1. Para ello, según Ferrari, fueron necesarias varias fases de prueba y revisión. El objetivo era reproducir los detalles gráficos con la mayor precisión posible y, al mismo tiempo, resistir las condiciones de un fin de semana de carrera.
Según las empresas implicadas, se utilizó una tecnología de impresión látex del patrocinador principal de Ferrari, HP, con la que los motivos fueron impresos sobre las láminas empleadas.
Además de Ferrari, en Austin competirán también varios otros equipos de Fórmula 1 con diseños especiales, entre ellos Aston Martin y Mercedes, así como las dos escuderías estadounidenses Cadillac y Haas.
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