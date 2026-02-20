Ferrari domina en el final de las pruebas en Bahréin y Alpine lidera la zona media

Ferrari cerró las pruebas de pretemporada con un sólido rendimiento el viernes en el Circuito Internacional de Bahréin, donde dominó la jornada.

Charles Leclerc lideró los tiempos durante la sesión matutina y luego se mantuvo allí durante la tarde, llevando la referencia a 1m31s992 con gomas del compuesto C4 a media hora del final para quedarse con el mejor registro de las dos semanas de pruebas en la pista de Sakhir.

Lando Norris, quien salió a pista en lugar de Oscar Piastri a una hora y media de iniciada la sesión vespertina, fue segundo con un tiempo de 1m32s871 con los C3 de Pirelli.

La tercera posición quedó en poder de Max Verstappen luego de reemplazar a Isack Hadjar en el Red Bull con 1m33s109, solo 88 milésimas por delante de George Russell, que fue cuarto para Mercedes.

Tal como sucedió el jueves con Franco Colapinto, Alpine fue el mejor equipo por fuera de los cuatro líderes de la parrilla al alcanzar una marca de 1m33s421 con Pierre Gasly al volante del A526, montando los neumáticos C5, los más blandos de la gama de Pirelli, en la parte final de la jornada. Además, el francés completó 118 vueltas.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman quedó justo detrás del piloto francés con un tiempo de 1m33s487, aunque en su caso con las gomas C4 en el monoplaza de Haas, que fue el equipo que más vueltas completó el viernes con 170 giros entre el británico y Esteban Ocon.

Gabriel Bortoleto finalizó el día séptimo para Audi (1m33s755 con los C4), delante de Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un tiempo limitado en pista por la mañana por una pérdida de presión neumática que llevó a un cambio de unidad de potencia en el Mercedes para la tarde.

Arvid Lindblad fue el piloto que más vueltas completó, con 165, en su camino a cerrar la pretemporada noveno, mientras que las diez primeras posiciones las completó Carlos Sainz, cuya mejor vuelta de 1m34s342 llegó con los neumáticos C5.

El equipo Cadillac logró completar 99 vueltas entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas, con un mejor tiempo de 1m35s290 en manos del finlandés que lo dejó 14° en el orden, a 3s298 de la cima.

Por su parte, Aston Martin tuvo un desastroso final de pretemporada, ya que problemas en la batería de la unidad de potencia de Honda y la falta de repuestos dejaron al equipo de Silverstone con apenas seis vueltas con Lance Stroll y sin marcar tiempos.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Viernes

Pos. PILOTo eQUIPo vueltas tiempo dif. 1 Leclerc Ferrari 132 1'31"992 2 Norris McLaren 47 1'32"871 +0"879 3 Verstappen Red Bull 65 1'33"109 +1"117 4 Russell Mercedes 82 1'33"197 +1"205 5 Gasly Alpine 118 1'33"421 +1"429 6 Bearman Haas 88 1'33"487 +1"495 7 Bortoleto Audi 71 1'33"755 +1"763 8 Antonelli Mercedes 49 1'33"916 +1"924 9 Lindblad Racing Bulls 165 1'34"149 +2"157 10 Sainz Williams 141 1'34"342 +2"350 11 Piastri McLaren 66 1'34"352 +2"360 12 Ocon Haas 82 1'34"494 +2"502 13 Hadjar Red Bull 59 1'34"511 +2"519 14 Bottas Cadillac 38 1'35"290 +3"298 15 Hülkenberg Audi 64 1'36"019 +4"027 16 Pérez Cadillac 61 1'40"842 +8"850 17 Stroll Aston Martin 6 -