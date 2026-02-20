Ferrari domina en el final de las pruebas en Bahréin y Alpine lidera la zona media
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la pretemporada de la F1 en Bahréin por casi un segundo sobre Lando Norris. Pierre Gasly terminó quinto para Alpine y Cadillac quedó en la zona baja del clasificador.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
Ferrari cerró las pruebas de pretemporada con un sólido rendimiento el viernes en el Circuito Internacional de Bahréin, donde dominó la jornada.
Charles Leclerc lideró los tiempos durante la sesión matutina y luego se mantuvo allí durante la tarde, llevando la referencia a 1m31s992 con gomas del compuesto C4 a media hora del final para quedarse con el mejor registro de las dos semanas de pruebas en la pista de Sakhir.
Lando Norris, quien salió a pista en lugar de Oscar Piastri a una hora y media de iniciada la sesión vespertina, fue segundo con un tiempo de 1m32s871 con los C3 de Pirelli.
La tercera posición quedó en poder de Max Verstappen luego de reemplazar a Isack Hadjar en el Red Bull con 1m33s109, solo 88 milésimas por delante de George Russell, que fue cuarto para Mercedes.
Tal como sucedió el jueves con Franco Colapinto, Alpine fue el mejor equipo por fuera de los cuatro líderes de la parrilla al alcanzar una marca de 1m33s421 con Pierre Gasly al volante del A526, montando los neumáticos C5, los más blandos de la gama de Pirelli, en la parte final de la jornada. Además, el francés completó 118 vueltas.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Oliver Bearman quedó justo detrás del piloto francés con un tiempo de 1m33s487, aunque en su caso con las gomas C4 en el monoplaza de Haas, que fue el equipo que más vueltas completó el viernes con 170 giros entre el británico y Esteban Ocon.
Gabriel Bortoleto finalizó el día séptimo para Audi (1m33s755 con los C4), delante de Andrea Kimi Antonelli, quien tuvo un tiempo limitado en pista por la mañana por una pérdida de presión neumática que llevó a un cambio de unidad de potencia en el Mercedes para la tarde.
Arvid Lindblad fue el piloto que más vueltas completó, con 165, en su camino a cerrar la pretemporada noveno, mientras que las diez primeras posiciones las completó Carlos Sainz, cuya mejor vuelta de 1m34s342 llegó con los neumáticos C5.
El equipo Cadillac logró completar 99 vueltas entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas, con un mejor tiempo de 1m35s290 en manos del finlandés que lo dejó 14° en el orden, a 3s298 de la cima.
Por su parte, Aston Martin tuvo un desastroso final de pretemporada, ya que problemas en la batería de la unidad de potencia de Honda y la falta de repuestos dejaron al equipo de Silverstone con apenas seis vueltas con Lance Stroll y sin marcar tiempos.
Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Viernes
|Pos.
|PILOTo
|eQUIPo
|vueltas
|tiempo
|dif.
|1
|Leclerc
|Ferrari
|132
|1'31"992
|2
|Norris
|McLaren
|47
|1'32"871
|+0"879
|3
|Verstappen
|Red Bull
|65
|1'33"109
|+1"117
|4
|Russell
|Mercedes
|82
|1'33"197
|+1"205
|5
|Gasly
|Alpine
|118
|1'33"421
|+1"429
|6
|Bearman
|Haas
|88
|1'33"487
|+1"495
|7
|Bortoleto
|Audi
|71
|1'33"755
|+1"763
|8
|Antonelli
|Mercedes
|49
|1'33"916
|+1"924
|9
|Lindblad
|Racing Bulls
|165
|1'34"149
|+2"157
|10
|Sainz
|Williams
|141
|1'34"342
|+2"350
|11
|Piastri
|McLaren
|66
|1'34"352
|+2"360
|12
|Ocon
|Haas
|82
|1'34"494
|+2"502
|13
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1'34"511
|+2"519
|14
|Bottas
|Cadillac
|38
|1'35"290
|+3"298
|15
|Hülkenberg
|Audi
|64
|1'36"019
|+4"027
|16
|Pérez
|Cadillac
|61
|1'40"842
|+8"850
|17
|Stroll
|Aston Martin
|6
|-
Comparte o guarda esta historia
VIDEO: Ferrari F1 vuelve a sorprender con un alerón trasero móvil totalmente inédito
Ferrari sorprende a la F1 en Bahréin con una innovación en la parte trasera del SF-26
Cómo Charles Leclerc está encontrando diversión en el "caos" de la F1 2026
Cómo el nuevo alerón trasero móvil de Ferrari ayuda también al frenar
Cómo funciona el alerón trasero de Ferrari F1 que gira 180 grados y por qué es legal
La advertencia para Hamilton: Por qué Ferrari es una "máquina de triturar" talentos
Últimas noticias
Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"
Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento
Norbert Haug: No hay que descartar prematuramente a Aston Martin y Honda
Alpine: "Solo en Australia sabremos dónde estamos, pero tenemos un paquete razonable"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados