Cómo hizo Ferrari para ganar con un pitstop único en Monza

Monza es rojo. En su Gran Premio de casa, Ferrari consiguió su tercera victoria de la temporada tras las de Australia y Mónaco, pero la de Monza probablemente tenga un sabor especial y diferente, sobre todo por cómo se produjo. El Cavallino fue el único de los equipos punteros que apostó por una única parada, en lo que, de hecho, resultó ser la opción ganadora.

Desplazándose hacia abajo en la tabla de clasificación, de hecho, se puede ver que otros equipos de la parte media del pelotón también lograron hacer que esta táctica funcionara y fuera efectiva, pero con un ritmo mucho más lento en los primeros y medios compases del segundo stint, y luego casi llegando a la línea al final.

La fuerza de Ferrari, en este caso, no estuvo tanto y sólo en apostar por detenerse una sola vez, porque en vísperas de la carrera ya se veía como la estrategia preferida, sino en adoptarla y, al mismo tiempo, conseguir hacerla funcionar leyendo bien los escenarios en tiempo real, a pesar de un ritmo alto de carrera. Hay varios elementos que permitieron y permiten a la Rossa lograr un resultado que los aficionados recordarán durante mucho tiempo, empezando por el adelantamiento a Lando Norris en la primera vuelta.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

El primer stint cambió las reglas del juego

Sin lugar a dudas, ese adelantamiento de Leclerc al británico en la primera vuelta cambió profundamente el guion de la carrera, sobre todo porque obligó a McLaren a reaccionar y, probablemente, a planificar algunas opciones de carrera de forma diferente. El sábado, casi en broma, Frederic Vasseur había dicho que probablemente en el primer stint todo el mundo empujaría y así fue también para Leclerc, que de hecho pagó el precio hacia el final del primer stint: por otro lado, paradójicamente esta fue también una de las claves del éxito del monegasco.

Tras adelantar hábilmente a Norris enhebrando su trayectoria a la salida de la segunda chicana, el Ferrarista trató de mantener el ritmo de Piastri al frente de la carrera, forzando constantemente su paso por las curvas más rápidas, las que más exigían a los neumáticos y que de otro modo habían sido un problema, como las dos Lesmo y la Parabolica. No es casualidad que, incluso desde boxes, durante las primeras vueltas, repitieran constantemente para conservar los neumáticos, mientras que el objetivo de Leclerc era seguir empujando para mantenerse en la zona de DRS, algo que pagaría más tarde cuando sintiera que los neumáticos iban a bajar de rendimiento.

De hecho, en el momento en que empezó a soltar neumático tras un paso por 11/12, la diferencia con la cabeza se hizo cada vez más pronunciada: en el espacio de cinco vueltas, Leclerc pasó de luchar en la zona de DRS a acumular una desventaja de cuatro segundos, dando incluso a Norris la oportunidad de alcanzarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, también es crucial entender cuáles eran los planes del equipo de Woking, ya que ellos, como tantos otros, se habían propuesto como objetivo la parada única, o Plan A.

Comparación telemétrica Piastri Leclerc - carrera de Monza

Es precisamente en esta coyuntura cuando probablemente las cosas toman un escenario diferente. Aunque los dos pilotos de McLaren empezaban a sentir un ligero subviraje, que a su vez empujaba ante los primeros indicios de graining, los de Woking no intentaron realmente sacar provecho de las dificultades de Leclerc, prefiriendo intentar un undercut. Aquí hay que entender hasta qué punto era real la duda de McLaren de que pudiera haber sido el monegasco el que parara primero, pero queda claro que fue el propio equipo británico el que desencadenó la secuencia de paradas en boxes.

Por un lado, esto no permitió a Piastri seguir aumentando su ventaja, mientras que por otro también empujó al propio Leclerc hacia la parada, haciéndole un favor al de Ferrari. Aunque el Cavallino también había apostado por la única parada en boxes, como es evidente con Sainz, Vasseur explicó que los estrategas pensaron que podían tener ventaja sobre el McLaren, por lo que siguieron su estrategia llamando a boxes a Leclerc, mientras que el español pudo permanecer en pista unas vueltas más, aunque pagó el precio al pasar por la fase de graining.

Cómo leyó Ferrari la estrategia correcta

Lo que más pesó en la visión de carrera en el segundo stint fue sobre todo la evolución de la pista, que jugó un papel clave vuelta tras vuelta. En la primera fase de la carrera hubo bastante graining y esto probablemente llevó a muchos equipos a la confusión sobre qué táctica era realmente la más adecuada. Si nos fijamos en Red Bull, que empezó con neumáticos duros, la sensación era que el graining era mayor de lo esperado en ese compuesto pero, a medida que la pista mejoraba, esas mismas indicaciones se convirtieron en realidad en contraproducentes.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, parada en boxes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Según los datos de Pirelli, hubo una gran evolución de la pista entre el primer y el segundo stint, debido a la goma dejada vuelta tras vuelta por veinte coches que seguían en pista. Sin embargo, está claro que, basándose en lo visto anteriormente, los equipos empezaron a revisar cuáles podrían ser las estrategias y tanto McLaren como Ferrari empezaron a inclinarse por dos paradas para ambos coches.

Dos factores volvieron a cambiar la situación: los comentarios de los pilotos y la situación de Norris. Exactamente igual que Leclerc en el primer stint, en la segunda parte de la carrera el británico fue el primero en entrar en la fase de graining. Sin embargo, lo que más pesó fue el error en la Variante della Roggia, con una salida larga que permitió a Leclerc acercarse y meter presión, hasta el punto de que Ferrari había especulado con volver a pits con el monegasco en caso de que Norris siguiera en pista. De nuevo, la maniobra fue defensiva por parte de McLaren, lo que provocó también la parada de Piastri.

Según Andrea Stella, jefe de McLaren, la parada también fue necesaria debido a ciertas características del coche: "Creo que nuestro coche tradicionalmente tiende a ser muy bueno con los neumáticos traseros, pero cuando se trata de graining delantero, tendemos a ser agresivos. Eso nos puso un poco nerviosos. Especialmente después de que Lando tuviera un bloqueo en la parte delantera izquierda un par de vueltas antes".

Evidentemente, el hecho de que el australiano también hubiera dado algunas señales de problemas era un tema que preocupaba en McLaren, porque de hecho los tiempos subían ligeramente en la fase más aguda del graining, pero seguían siendo competitivos y en línea con los de Leclerc. De hecho, el equipo de Woking se encontraba en una encrucijada: cubrir la estrategia de Ferrari, o seguir la táctica de Norris antes de que perdiera la posición y fuera demasiado tarde.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

La encrucijada de McLaren

De hecho, en esa misma fase, Ferrari había estado considerando cada vez más la posibilidad de apostar por la parada única por dos razones: por un lado, los comentarios de Sainz, el primero en proponerlo, tendían en esa misma dirección. No es casualidad que, viendo los tiempos del español, fueran realmente muy buenos a medio gas y en línea con los de su compañero de equipo, gracias también a una introducción muy suave tras el primer paso por boxes. Por otro lado, sin embargo, y aún más fundamental, el ritmo de Norris en las cinco primeras vueltas de su último stint no fue tan bueno en comparación con los dos pilotos de cabeza, debido también a los diversos adelantamientos que tuvo que realizar. Para Ferrari, esto fue una invitación para el británico, porque esos segundos no ganados podrían haber jugado un papel crucial.

El problema en ese momento con Piastri era doble: por un lado, querían seguir esperando para ver si la parada única era realmente posible, ya que su ritmo era bueno y no perdía tiempo con Leclerc. Por otro lado, quizá esperaron demasiado, porque el último stint fue de sólo 15 vueltas, frente a las 22 de la mitad. En el fondo, lo más probable es que el deseo fuera intentar cubrir la estrategia de Ferrari con al menos uno de los dos coches, pero en ese momento surgió un problema.

Por un lado, la indicación de Piastri de que llegar al final sería muy difícil: de hecho, el australiano había dicho en cualquier caso que el neumático no empeoraba, sólo que el ritmo no mejoraría, lo que de todos modos no era esencial. Por otro lado, esperar más habría supuesto un grave riesgo de que el australiano volviera a entrar en la ventana de boxes de Norris, poniendo a McLaren en una situación incómoda. De hecho, tanto Stella como Piastri admitieron más tarde que probablemente habría sido mejor intentar superar la fase de graining llegando hasta el final.

Sin embargo, una vez superada la fase de graining, como demuestra el ritmo no sólo de Leclerc, sino también en general de los pilotos que optaron por una parada entre los diez primeros, el ritmo seguía siendo competitivo, precisamente porque no se trataba de una carrera con mucha degradación. La diferencia más importante es que Ferrari, en comparación con otros equipos, fue capaz de leer la carrera en tiempo real, reaccionar y gestionar el neumático a pesar de un ritmo mucho más alto.