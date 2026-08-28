Ferrari estrenará su motor mejorado en Monza en busca de una victoria clave en la F1 2026

Ferrari utilizará su mejora permitida por el sistema ADUO en su motor para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, al tiempo que también llevará actualizaciones aerodinámicas y piezas específicas para el circuito en su ronda de casa.

Tras las comprobaciones de fiabilidad y el anuncio de que Ferrari se encuentra más de un 4% por detrás del punto de referencia de las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO) —y que, por lo tanto, tiene permitido realizar dos actualizaciones esta temporada—, la escudería italiana ha decidido actualizar de inmediato su unidad de potencia.

Los ingenieros de Ferrari, liderados por Enrico Gualtieri, han dado luz verde a la introducción de la nueva unidad de potencia, que cuenta con una cámara de combustión y un turbocompresor revisados, con el aumento previsto de 15 caballos de potencia que se espera que reduzca a la mitad el déficit respecto a la unidad de Mercedes, considerada el paquete más completo. También se espera que llegue un impulso de rendimiento gracias al nuevo combustible desarrollado por Shell.

El motor 067/7 permitido bajo el ADUO ha alcanzado el umbral de fiabilidad en repetidas pruebas de banco: Ferrari, por tanto, aspira a un gran resultado ante una expectante afición local en Monza, con los ingenieros apuntando a la potencia máxima y a una entrega de par diferente para asegurar una mejor distribución de la energía eléctrica.

Ferrari también estrenará una nueva versión más eficiente aerodinámicamente del alerón trasero Macarena, no utilizada en eventos anteriores, junto con el escape soplado, que podría ajustarse si se necesita una mayor reducción de la resistencia en Monza.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

La Scuderia, que también lucirá una decoración para celebrar el éxito de Michael Schumacher en Ferrari, tiene como objetivo el GP de Italia como el lugar para relanzar su ofensiva por el título tras no alcanzar el podio en las dos últimas rondas.

Ferrari ha recibido un impulso a través de Mercedes, que ya ha confirmado que Kimi Antonelli cumplirá una penalización al fondo de la parrilla por un cambio completo de unidad de potencia, tras los problemas de fiabilidad previamente en la temporada que han llevado al italiano a superar su asignación permitida.

Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, no tiene previsto cumplir una penalización, con Baku considerado una posibilidad debido a características de pista similares a las de Monza, mientras el equipo busca frenar la ofensiva de Ferrari con un piloto en la parte delantera.

Monza no ha sido un terreno propicio para Ferrari en los últimos años, con solo tres victorias en los últimos 19 GP de Italia, pero Ferrari es consciente de que debe responder, después de haber sido superada en puntos por McLaren en las dos últimas rondas y de haber caído a 87 puntos de Mercedes en el campeonato mundial de constructores de F1.