Un ex Ferrari, durísimo con Binotto: "Lo habría echado hace años"

Cargar reproductor de audio

Binotto ya forma parte del pasado de Ferrari tras ser reemplazado por Frederic Vasseur como nuevo jefe del equipo italiano en la Fórmula 1, pero eso no impidió que el suizo reciba aún severas críticas por parte de un ex piloto.

En una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport, René Arnoux, quien corrió para Ferrari en 1983 y 1984 logrando el tercer lugar en el campeonato en su primera temporada en Maranello, no se guardó nada cuando fue preguntado por el jefe de equipo saliente.

"Los errores que ha cometido son imperdonables. Nunca he estado del lado de Binotto. Alguien que dice 'el año que viene será mejor' no merece ese puesto. Yo lo habría echado hace varios años. Un comportamiento como el suyo es intolerable cuando se dirige al equipo más bello del mundo. Jean Todt te puede gustar o no, pero nunca habría dicho 'será mejor el año que viene'. Ganaba y cuando ganaba pensaba en el año siguiente. Pero como Todt y (Ron) Dennis hay pocos", lanzó el francés.

Más comedido es el juicio sobre Freedric Vasseur, que a partir del 9 de enero se dedicará a la gestión deportiva de Ferrari: "Lo conozco poco. Hemos visto los resultados que ha dado con un equipo de gama media como Alfa Romeo. Pero gestionar Alfa Romeo y gestionar Ferrari son cosas muy diferentes. Tiene la competencia necesaria y espero que pueda tirar del equipo en cuanto a tecnología y estrategia, sin las cuales no se gana el campeonato del mundo".

Arnoux tiene muchos reproches respceto de la temporada 2022 de Ferrari: "Este año el chasis y el motor estuvieron ahí, la fiabilidad no. Pero sobre todo nos equivocamos muchas veces en las estrategias. Y en esa zona hay que hacer limpieza. Yo diría que tenemos que tirarlo todo. Y encontrar a alguien que sea capaz".

El francés está convencido de que el jefe del equipo no debería tener también funciones técnicas, como hizo Binotto.

"Combinar los dos papeles fue un error. Vasseur tiene que encontrar a la gente adecuada No hace falta saber cómo se fabrica una caja de cambios o un motor. A Todt le importaba un bledo. Hay que contar con las personas adecuadas, competentes. Y gestionarlos. Cuando tienes a Ross Brawn, Rory Byrne y Paolo Martinelli sólo tienes que hacer que funcionen bien...".

¿Y qué se necesita para llevar a Ferrari a la victoria? La receta, según Arnoux, es bastante sencilla: "En Maranello es muy complicado porque hay mucha presión, necesitas a alguien con un puño fuerte. Hay que pensar que lo que cuenta es el resultado. Vasseur tiene que hacer lo que hizo Todt".