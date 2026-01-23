El Ferrari F1 2026 ya está en pista con Lewis Hamilton

Como suele ocurrir, Ferrari no pierde tiempo en sus presentaciones. Apenas unos instantes después de revelar, a través de un breve video y fotografías, el SF-26 para la temporada 2026 de Fórmula 1, la Scuderia puso en pista su flamante monoplaza.

Fue Lewis Hamilton quien tuvo el honor de completar las primeras vueltas al volante del monoplaza rojo, blanco y negro en el trazado de Fiorano, propiedad de la empresa italiana, y ante los habituales espectadores de estos momentos únicos, a quienes el británico saludó.

La ocasión permitió a observadores y aficionados descubrir en pista cómo se comporta este F1 que responde a la nueva reglamentación técnica, y al equipo probar los elementos y sistemas básicos de cara a los ensayos de Barcelona (del 26 al 30 de enero).

También lee: Fórmula 1 Ferrari revela su coche para la F1 2026 en Fiorano

Se trata del sexto monoplaza en salir a pista en el marco de un shakedown desde el inicio del año, después de los de Audi en Barcelona, Cadillac en Silverstone, Racing Bulls en Imola, Alpine en Silverstone y Mercedes también en Silverstone.

A modo de recordatorio, estas rodadas, a menudo denominadas "jornadas de rodaje promocional", están limitadas tanto en la distancia que las escuderías pueden recorrer (máximo 200 km) como en los neumáticos que pueden utilizarse (neumáticos de demostración provistos por Pirelli).

Lewis Hamilton au volant de la Ferrari SF-26 à Fiorano. Photo de: Federico Basile | AG Photo