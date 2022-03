Ferrari F1-75, a tres o cuatro décimas de Mercedes y Red Bull

Cargar reproductor de audio

Ferrari completó las evaluaciones después de las pruebas de Barcelona donde el F1-75 hizo su debut en la pista en comparación directa con sus rivales. El monoplaza italiano traído a España no será muy diferente al que veremos la semana que viene en Sakhir para la segunda sesión colectiva que precederá al GP de Bahréin del 10 al 12 de marzo.

Mientras que Mercedes, y aparentemente Red Bull también, mostrarán monoplazas profundamente revisados, la Scuderia trabajará en el desarrollo del F1-75 que funcionó bien en Montmelo.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En concreto, el equipo de Brackley parece dispuesto a llevar un W13 especialmente diferente, repitiendo una estrategia que ya dio grandes resultados en 2019, cuando con apenas una semana de diferencia consiguió alinear dos W10 totalmente distintos (el primero con lo conseguido a finales de noviembre, mientras que el segundo llevaba todas las novedades resultantes del trabajo de desarrollo).

Carlos Sainz y Charles Leclerc valoraron positivamente los tres días en Barcelona, mostrando el interesante potencial del F1-75, aunque el equipo de Maranello nunca buscó el rendimiento, como sus rivales más famosos, sino que se centró en la correlación de datos entre pista, túnel de viento y simulador.

Y, sopesando las cifras disponibles, parece que el coche italiano creado por Enrico Cardile y David Sánchez es el que más ha crecido en comparación con las cifras del año pasado.

Aunque nadie del personal de Cavallino quiere revelarse con evaluaciones de rendimiento sobre lo que se entendió en España, hay cierto optimismo en la Gestione Sportiva porque la diferencia contra los punteros se estima en tres o cuatro décimas, un valor que debería permitirles luchar por la cima cada vez que se den las condiciones, colocando a la Scuderia de nuevo entre los tres primeros.

Mattia Binotto, director del equipo, es plenamente consciente del mayor potencial que Mercedes y Red Bull podrán expresar en Bahrein, pero es igualmente consciente de que el F1-75 podrá elevar su umbral de rendimiento tras haber demostrado una buena fiabilidad del sistema.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, detalle lateral alto Photo by: Giorgio Piola

El directico adelanta al hablar del desarrollo del coche: "No será muy diferente de lo que se ha visto. Creo que el primer paso para nosotros será optimizar lo que tenemos disponible. Todavía estamos lejos del mejor rendimiento, no sólo porque hemos corrido con mucho combustible, sino también porque no hemos forzado el motor y, en general, porque todavía hay mucho que explotar del propio coche".

Ferrari F1-75, detalle del fondo modificado en Barcelona Photo by: Giorgio Piola

Mientras que Mercedes y Red Bull estrenarán coches radicalmente revisados, Ferrari tendrá modificaciones en la parte baja del coche en Sakhir para limitar aún más el efecto del porpoising...

"Por supuesto, siempre nos preocupan las actualizaciones de nuestros competidores y estoy seguro de que serán muy, muy fuertes, pero estamos contentos con el trabajo que hemos hecho...".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius