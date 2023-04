Ferrari descarta una versión "B" de su coche 2023 de F1

Cargar reproductor de audio

La escudería italiana ha sufrido su peor inicio de temporada en Fórmula 1 desde 2009, cuando no sumó ni un solo punto en las tres primeras carreras de la campaña.

Su falta de rendimiento en comparación con el líder Red Bull Racing llevó a Carlos Sainz a sugerir en el Gran Premio de Australia que Ferrari necesitaba un cambio de dirección.

"En este momento, Red Bull es superior en todas partes", dijo Sainz. "Es superior en clasificación, en carrera, en velocidad en recta".

"Son superiores en las curvas de media/baja velocidad, son superiores en la gestión de los neumáticos, superiores en los bordillos y los baches. Esto demuestra que tenemos que cambiar algo".

"Tenemos que ir y probar algo muy diferente de donde estamos ahora. Creo que el rendimiento extremadamente bueno al principio de la temporada pasada nos hizo, creo, seguir empujando con este concepto, con este proyecto de coche".

"Pero creo que ahora nos damos cuenta de que Red Bull tiene una clara ventaja en todas partes y que tenemos que empezar a mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda".

Pero aunque en las últimas semanas ha habido rumores de que Ferrari estaba dispuesto a embarcarse en cambios radicales, incluyendo un cambio de concepto del sidepod, tal movimiento ha sido descartado por el director del equipo, Fred Vasseur.

En su lugar, Vasseur dice que el plan del equipo es realizar tres fases de mejoras en los próximos meses que espera que sean suficientes para marcar la diferencia.

A la pregunta de Motorsport.com de si se avecinaba un cambio de concepto, Vasseur respondió: "No, no lo creo".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Ferrari

"Tenemos un flujo de actualizaciones que vendrán, no para Bakú, porque tenemos el paquete aerodinámico para el nivel de carga aerodinámica, y con la carrera sprint no es la más fácil, pero para Miami, Imola, no en Mónaco, y Barcelona. En cada carrera, vamos a tener una actualización sobre el coche".

"Nos estamos ciñendo al plan. Hemos hecho algunos ajustes en términos de equilibrio y comportamiento, y fue mucho mejor en Melbourne, y vamos a seguir en esta dirección".

"No es un coche B, si eso es lo que se quiere decir. No vamos a venir con algo completamente diferente. Seguiremos actualizándolo e intentaremos actualizarlo masivamente".

Vasseur explicó que las restricciones a las que se enfrentaban los equipos, tanto por el límite de gastos de la F1 como por las horas de túnel de viento, hacían que cambiar de concepto a estas alturas de la temporada fuera una tarea demasiado dura.

"Hacer un nuevo proyecto durante la temporada, empezar de cero, hacer un coche nuevo con el límite de costos, pero también teniendo en cuenta la restricción del tiempo del túnel de viento, no quiero decir que sea imposible, pero es muy difícil".

"También, por nuestra parte, tenemos la sensación, y espero que estemos en lo cierto, de que vamos en la dirección correcta, de que todavía tenemos mucho margen de mejora en el coche".

"Esto significa que mientras seamos capaces de desarrollar el coche para conseguir puntos (de carga aerodinámica), y la aerodinámica para conseguir un mejor equilibrio, para conseguir una mejor estabilidad y así, creo que tiene sentido empujar en esta dirección".

La respuesta preferida de Ferrari a su difícil inicio de 2023 es acelerar la introducción de las mejoras previstas, en lugar de hacer algo diferente con su coche y empezar de cero.

Vasseur añadió: "Siempre tienes un plan de desarrollo antes de la temporada, y luego tienes que reaccionar debido a las circunstancias, debido a la competitividad del coche, y debido al comportamiento del coche. Tomamos medidas muy rápidamente".

"Trajimos algunas buenas actualizaciones en Melbourne, y continuaremos. Lo que podemos hacer es presionar para tratar de acelerar este proceso, tal vez para tomar una dirección un poco diferente en términos de equilibrio y así sucesivamente".

"Pero no podemos cambiar masivamente el plan después de tres carreras y decir: 'ok, tenemos que ir en otra dirección'".

Pero mientras que un gran cambio de concepto se ha descartado para esta temporada, Vasseur es de mente abierta acerca de que el equipo tal vez tenga que tomar un camino diferente con su coche 2024 si las cosas no mejoran.

"La cuestión es (realmente) el límite de gastos: si quieres hacer un traspaso (de concepto para la siguiente temporada) o no", dijo. "¿Y qué piezas quieres trasladar de una temporada a otra, como los grandes componentes de la caja de cambios o el monocasco? Es una cuestión que tendremos que gestionar con el límite de gastos".

"Con la estrategia de desarrollo, creo que tenemos buenas actualizaciones. Y veremos más adelante en la temporada si queremos hacer una mejora continua de este, y tenemos margen de mejora, o si tenemos que cambiar más masivamente la dirección. Eso lo veremos mucho más adelante".

Información adicional de Alex Kalinauckas

