Ferrari: FIA no siguió el procedimiento correcto con el porpoising

Después de que el violento rebote que caracteriza a la generación de monoplazas diseñados para la temporada 2022 se agravara en Bakú, los pilotos de varios equipos de Fórmula 1 instaron a la FIA a tomar medidas en medio de la preocupación por la salud de los competidores.

La FIA respondió antes del Gran Premio de Canadá emitiendo una directiva técnica para ayudar a combatir los efectos. Informó a los equipos de que tenía previsto formular una métrica para medir las cargas de aceleración vertical de los coches y obligar a los equipos más afectados a reducir los rebotes.

Pero lo más importante es que el jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, también ofreció a los equipos la opción de añadir un segundo soporte para reforzar el suelo, una solución que se encontró en los coches de Mercedes durante los entrenamientos del viernes en Montreal.

Mercedes retiró el segundo soporte el sábado después de que los equipos rivales sugirieran que había motivos para presentar una protesta, ya que la directiva técnica de Tombazis era sólo de carácter consultivo y, por lo tanto, su coche aún podría ser declarado ilegal por los escrutadores de la FIA.

El reglamento técnico de la F1 sólo permite formalmente un único soporte en el suelo para endurecerlo.

A la espera de nuevas reuniones esta semana para encontrar un compromiso sobre el tema candente de 2022, el jefe de Ferrari, Binotto, dijo que al emitir la directiva técnica la FIA no siguió los procedimientos correctos, ya que una directiva técnica no cambia el reglamento.

"Para nosotros es que las directivas técnicas no son aplicables", dijo Binotto el domingo por la noche. "Es algo que mencionamos a la FIA, las razones por las que no son aplicables es que una directiva técnica está ahí para clarificar las regulaciones o para de alguna manera abordar el control, pero no está ahí para cambiar las regulaciones".

"No se puede cambiar el reglamento a través de un directiva técnica".

La FIA podría impulsar un cambio en el reglamento sin la aprobación de los equipos por motivos de seguridad, pero tendría que ser ratificado por su Consejo Mundial del Deporte Motor. La próxima reunión del Consejo se celebrará a finales de mes, antes del Gran Premio de Gran Bretaña, por lo que, en teoría, la modificación del reglamento podría estar lista antes de la próxima carrera.

Binotto añadió: "Incluso por motivos de seguridad, ¿qué puede hacer la FIA? Es tener primero una consulta con el TAC [comité asesor técnico], cambiar el reglamento e ir directamente al consejo mundial para una aprobación formal del cambio del reglamento sin tener la aprobación de los equipos por motivos de seguridad".

"Pero no se cambia el reglamento con un directiva técnica. Así que por eso comentamos a la FIA que, para nosotros, estas normativas técnicas no eran aplicables".

"De hecho, creo que se han emitido por error, creo que primero no se ha aplicado la métrica. Los soportes adicionales no se han instalado en ningún coche para el fin de semana. Así que fue un gran ruido para nada".

Binotto admitió que vale la pena abordar el porpoising en el futuro para aliviar las preocupaciones sobre la salud de los pilotos a largo plazo, pero cree que los problemas podrían mitigarse sin la intervención de la FIA mientras los equipos siguen desarrollando sus coches de 2022, que todavía son relativamente nuevos.

En Montreal, los equipos afectados, entre los que se encuentra Mercedes, ya vieron reducido el efecto de rebote en su búsqueda de rendimiento mientras el coche rodaba más alto al mismo tiempo.

"El porpoising, es algo que tenemos que abordar para el futuro y tratar de reducirlo, y tenemos que hacerlo a través, tal vez, de un cambio técnico", añadió. "Hasta la fecha no ha sido un problema".

"Está relacionado con la pista. Los coches se están desarrollando y también lo conseguirán".

"Es una cuestión técnica que hay que discutir y cómo lo hacemos, creo que para mí es una cuestión abierta".