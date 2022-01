Ferrari finaliza sus tres días de pruebas en Fiorano

Cargar reproductor de audio

Luego de ver demorado un día el inicio de sus pruebas al no poder utilizar el coche de la pasada temporada, Robert Shwartzman finalmente había comenzado los tests el miércoles y hoy fue el encargado de finalizarlos.

El piloto ruso debió esperar hasta las 10 de la mañana del viernes, hora local, para salir a la pista debido a la presencia de la niebla, pero una vez que lo hizo aprovechó el día al máximo hasta completar 121 vueltas (equivalentes a 361 kilómetros) en un circuito que comenzó mojado pero que para horas del mediodía ya estaba completamente seco.

El equipo fue realizando diferentes cambios de puesta a punto en el monoplaza a lo largo de una jornada que Shwartzman utilizó para continuar entendiendo mejor las reacciones del coche.

"Estos últimos días he dado mis primeras vueltas como piloto de pruebas de la Scuderia y no puedo negar que estoy muy orgulloso de mi rol. Siempre es agradable conducir un coche de Fórmula 1 y espero que haya más oportunidades durante el año. Mi enfoque de la temporada será completamente diferente este año, ya que no participaré en ningún campeonato", comentó Shwartzman.

"Estoy completamente disponible para el equipo, con el que quiero estar totalmente inmerso, ya que hay mucho que aprender. Mi objetivo es llegar a correr en la Fórmula 1 y creo que el papel de piloto de pruebas es la mejor manera de conseguirlo. Cuando llegue el momento, quiero estar preparado", agregó.

Ferrari completó 272 vueltas al trazado de Fiorano a lo largo de sus tres días de pruebas, de las cuales 165 fueron cortesía de Shwartzman, mientras que Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, quienes giraron el jueves, aportaron 59 y 48 giros, respectivamente.

El de esta semana fue el único test privado que hará Ferrari, que tiene previsto presentar su monoplaza para 2022 el próximo 17 de febrero a las 7:00 de México y las 10:00 de Argentina antes de estrenarlo en las primeras pruebas de pretemporada el 23 de febrero.