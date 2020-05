Ferrari hace una nueva propuesta a Vettel para retenerlo

Las negociaciones para la renovación de Sebastian Vettel con Ferrari en la Fórmula 1 han dado otro capítulo: después de que el alemán rechazó su oferta inicial, el equipo de Maranello hizo una nueva propuesta para el cuatro veces campeón del mundo. Según el periódico italiano Gazzetta dello Sport, la casa de Maranello ahora ofrece al piloto un contrato hasta finales de 2022, pero mantiene la reducción salarial previamente anunciada.

Por lo tanto, si se acepta, Vettel tendrá una reducción en sus ingreso, pasando de € 34 millones a € 12 millones anuales, pero con un año más en relación con la primera oferta, que proponía una finalización en 2021.

La nueva oferta de Ferrari se produce después de fuertes reacciones de Vettel a la oferta inicial. Tras de recibir un contrato de un año, el alemán dijo que no y expresó su disgusto a la propia Gazzetta. "Siempre firmé por tres años", dijo en ese momento.

"La renovación debería satisfacerme a mí y a Ferrari. Me gustaría quedarme. Siempre he firmado contratos de tres años y no me siento viejo. No hay plazos, pero existe la posibilidad de que se tome una decisión antes del comienzo del campeonato, si es así, en junio o julio”.

Ahora, el equipo de Maranello hace una propuesta que representa un compromiso entre lo que espera Vettel y lo que desea el equipo. De todos modos, Maranello ya trabaja con posibles sustitutos para el alemán, según el diario italiano.

Según el periódico, el español Carlos Sainz de McLaren es el favorito. El australiano Daniel Ricciardo de Renault y el italiano Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo también son opciones.

El monegasco Charles Leclerc, el otro piloto del equipo, tiene un contrato hasta finales de 2024.