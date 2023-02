Ferrari hará ajustes en las estrategias de pits para la temporada 2023

Después de parecer que iba a desafiar seriamente a Red Bull y Max Verstappen por el campeonato en la primera parte del año pasado, la temporada 2022 de la Fórmula 1 de Ferrari se deshizo debido a una mezcla de mala fiabilidad y algunos errores de estrategia.

Algunas de las decisiones estratégicas -sobre todo en Silverstone, donde Ferrari mantuvo a Charles Leclerc con neumáticos usados para el reinicio del coche de seguridad, y en Hungría, donde Leclerc recibió neumáticos duros mientras lideraba antes de caer en el orden- llevaron al escrutinio del enfoque de Ferrari en el pitwall.

El nuevo director de la escudería, Fred Vasseur, advirtió contra los cambios radicales tras asumir el cargo en Maranello, sugiriendo en enero que había factores más profundos que contribuían a los errores en lugar de señalar con el dedo a los individuos.

Pero tras el lanzamiento del nuevo coche de F1 de Ferrari, el SF-23, en Fiorano el martes, Vasseur dijo que habría algunos ajustes en su enfoque estratégico para la primera carrera en Bahrein el próximo mes.

"Sí, haremos algunos pequeños ajustes", dijo Vasseur.

"Pero lo que dije la última vez es que sólo se ve la parte visible del iceberg. Y cuando hablaba de estrategia, hablaba de estratega, y de estrategia.

"No es solo una persona pulsando un botón. Es el software, es el equipo en la fábrica, y también es el proceso en el muro de boxes. Así que no se trata de una persona, sino de una imagen completa".

“It's not just one person pushing on a button. It's software, it's the team at the factory, and it's also process on the pit wall." - Fred Vasseur

Photo by: Ferrari