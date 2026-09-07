Incluso con la actualización ADUO 2, a Ferrari le “falta potencia pura”

El jefe del equipo de Fórmula 1 de Ferrari, Fred Vasseur, dice que la Scuderia nunca iba a alcanzar en Monza el nivel de Mercedes en 2026, en términos de potencia del motor.

El equipo del fabricante alemán ha disfrutado de la unidad de potencia más potente desde que la F1 cambió al nuevo reglamento técnico este año, pero el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejoras (ADUO) brindó una oportunidad de ponerse al día a los fabricantes que están rezagados en ese frente.

La evaluación se basa en realidad en el motor de combustión interna, y se determinó que Red Bull tenía el más potente; en consecuencia, a Mercedes se le concedió una mejora para 2026 y 2027 respectivamente, mientras que Ferrari, Audi y Honda han tenido derecho a dos cada uno.

Resulta que Mercedes aún no ha introducido su única actualización del año —se espera que lo haga en octubre— y las propias mejoras de Ferrari, que debutaron en Austria y en Monza, no han logrado terminar con la brecha.

En la pista más sensible a la potencia del calendario, Charles Leclerc y Lewis Hamilton clasificaron cuarto y quinto; su resultado en carrera fue peor, ya que Leclerc abandonó tras chocar con su compañero de equipo en la salida. En términos de velocidad punta, la unidad de potencia de Ferrari fue 5,6 km/h más lenta en la clasificación (con Oliver Bearman, de Haas).

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Motorsport.com señaló ante Vasseur que, tal como el francés había insistido, la mejora ADUO de Ferrari no había sido un cambio de juego.

"Al menos tenía razón en algo", bromeó tras una dura carrera en casa para la Scuderia.

Preguntado si al estuvo menos en línea con las expectativas, y juega el despliegue de energía un papel en el déficit respecto a Mercedes, Vasseur respondió: "No quiero dar detalles, pero cuando tienes falta de potencia pura, empiezas a jugar con el despliegue para intentar compensar en una recta".

"Pero si despliegas más en algún sitio, seguro que desplegarás menos en otro y entonces entras en una espiral equivocada al intentar jugar con eso cuando estás luchando.

"Sinceramente, no se trata del despliegue. Creo que el despliegue estaba más o menos bien, que incluso McLaren estuvieron jugando un poco el viernes y el sábado por la mañana. Al final, nos falta potencia pura.

"La realidad de esto es que si te falta X en Zandvoort, estás dos o tres décimas [por detrás]. Si te falta X menos —uso letras porque intentarán extrapolar—, si te falta un poco menos que X en Monza, la diferencia con el Merc es dos veces mayor".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Presionado sobre si la falta de potencia del motor podría estar relacionada con decisiones de diseño específicas, Vasseur señaló el reto de mantener el gasto bajo control en medio del límite de costes de la unidad de potencia.

"En el motor, el proceso es muy largo porque el plazo de entrega de las piezas es largo y el límite de costos no es fácil", dijo. "Tienes que producir el motor para la temporada. Ya estás un poco así y, si quieres empezar a hacer el desarrollo, tienes que producir un nuevo lote de motores, y es complicado.

"No esperábamos recuperarnos [con el] ADUO 1 o ADUO 2. Estamos dando pequeños pasos, pero lo que hay que tener en cuenta es que si das un pequeño paso en el motor, aunque ganes un par de caballos, es un buen paso en la parrilla". En la clasificación de Monza, solo 0,127 s separaron al tercer clasificado Oscar Piastri de Kimi Antonelli en séptimo.

"Eso significa que ahora tendremos un motor nuevo el año que viene. Por supuesto, el objetivo es ponerse al día, ponerse al día lo antes posible, pero no esperaba que en dos meses recuperáramos la diferencia con Mercedes".

Otras diferencias parecen ahora insalvables: el peor domingo de la temporada para Ferrari significa que el déficit de la Scuderia respecto a Mercedes en el campeonato de constructores se ha disparado de 87 a 122 puntos, mientras que Hamilton está ahora 76 puntos por detrás en la clasificación de pilotos tras terminar solo sexto en Monza.

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