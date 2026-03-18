Ferrari se mantiene firme en cuanto a las arrancadas: no quiere más cambios

"Yo no estoy de acuerdo", es una de las frases clásicas en el deporte cuando alguien parece sacar ventaja del reglamento y podría recuperarse perfectamente estos días para resumir un concepto que para la Scuderia Ferrari está claro: no se tocan las salidas.

O mejor dicho, el procedimiento actual no debe modificarse. Varios equipos, entre ellos los que montan motores Mercedes, llevan semanas presionando para intentar modificar aún más el procedimiento de salida. También en China hemos sido testigos de varias intervenciones de los pilotos —entre ellos George Russell— en las que han reclamado cambios por cuestiones de seguridad.

Ferrari, sin embargo, que ha trabajado minuciosamente previendo desde el principio las dificultades en la salida, ha diseñado el SF-26 y la unidad de potencia en general de tal manera que se eviten problemas en la salida. Huelga decir que los resultados están a la vista de todos: los equipos con motor Ferrari —incluido, por tanto, Haas— pueden presumir de una salida fulgurante en los Grandes Premios gracias a una filosofía de diseño pensada precisamente para ello.

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Durante los tests de Baréin se decidió alargar el procedimiento de salida otros 5 segundos, para permitir que las unidades de potencia alcanzaran las revoluciones adecuadas del turbo y tuvieran una salida mejor. Una medida introducida por cuestiones de seguridad, pero que ya en Australia había llevado a rozar un accidente de grandes proporciones entre Liam Lawson —que salió lento— y Franco Colapinto.

Al término del Gran Premio de China, en el que Ferrari logró su segundo podio de la temporada en las carreras largas (y un doble podio en la Sprint del sábado), Vasseur quiso confirmar la postura del Cavallino Rampante respecto a las salidas. En Maranello han trabajado conscientes de que debían solucionar un problema que ya era evidente desde hacía tiempo. Los demás no lo han hecho y, por eso, en la GeS no hay voluntad de perder una ventaja conseguida simplemente trabajando mejor que los rivales y, obviamente, dentro del reglamento.

«Creo que ya hemos modificado sustancialmente el reglamento sobre la salida con la regla de los cinco segundos», dijo el director del equipo de Ferrari.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Héctor Retamal - AFP - Getty Images

"Hace un año acudí a la FIA y planteé la cuestión del procedimiento de salida para decir: “Chicos, [la salida] va a ser difícil”. La respuesta fue clara: hay que diseñar el coche de acuerdo con el reglamento y no modificar el reglamento para adaptarlo al coche".

"Hemos diseñado el coche de acuerdo con el reglamento; el cambio de los cinco segundos y el tema de las luces no nos han ayudado en absoluto, pero creo que, llegado un punto, ya es demasiado. Para mí, el tema está zanjado".

Tal y como están las cosas, Ferrari no quiere renunciar a la ventaja competitiva que ha construido a partir de una lectura minuciosa del reglamento. Para modificar la norma, se necesitaría una mayoría cualificada o una modificación forzosa como medida de seguridad. Está claro que, al menos a día de hoy, la primera de las dos opciones no se contempla y la segunda no parece estar en los planes de la Federación. Lo que es seguro es que Ferrari no cederá en este punto.