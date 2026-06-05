Ferrari y McLaren son multados en Mónaco: el veredicto de los comisarios

Ambos convocados este viernes por la mañana ante los comisarios por su retraso durante la primera parte de la conferencia de prensa oficial de la FIA organizada este jueves en Mónaco, Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) vieron a sus respectivas escuderías recibir una sanción en forma de multa con suspensión de la pena.

Esperados ayer a las 14:30, hora local, durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la federación, junto a Gabriel Bortoleto que por su parte sí llegó puntual, el campeón del mundo de 2025 y el piloto de la Scuderia llegaron tarde. Un incidente que fue rápidamente puesto en conocimiento de los comisarios del Gran Premio de Mónaco.

Tras su audiencia en la mañana del viernes, los oficiales emitieron su veredicto, imponiendo no al piloto sino a su equipo una multa de 5.000 euros en suspenso, que se hará efectiva en caso de reincidencia en los próximos 12 meses.

Así es como se justificaron las dos decisiones, siendo exactamente el mismo el razonamiento empleado: "Los comisarios escucharon al piloto del coche n.º 16 (Charles Leclerc)/del coche n.º 1 (Lando Norris), así como al representante del equipo. El piloto explicó que se había retrasado por un compromiso previo."

"Considerando que, de conformidad con el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional de la FIA, la escudería es responsable de los actos de su piloto, la sanción se impone a la escudería."

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