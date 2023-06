Ferrari: las mejoras de España apenas les dieron décimas de segundo

En Barcelona, ​​Ferrari presentó su primer paquete de actualización sustancial de la temporada, que también representa una especie de nuevo comienzo, una línea diferente de desarrollo emprendida hace aproximadamente dos meses según reveló el propio equipo italiano.

El Cavallino no ha cambiado por completo su filosofía, manteniendo algunos aspectos centrales tanto de los proyectos F1-75 como del monoplaza de 2023, el SF-23, pero junto a sus propias ideas ha añadido algunos elementos que recuerdan los conceptos de los equipos rivales. Sin embargo, para los italianos se trata de un importante cambio de rumbo, que llega tras unas profundas reflexiones que ya comenzaron durante los test de pretemporada, pero que se materializaron hace tan solo dos meses, tal y como explicó Jock Clear durante el fin de semana español.

Un paquete con el que el equipo no espera resolver todos los problemas del proyecto actual como si tuviera una varita mágica, tanto que la ganancia estimada se corresponde en un rango de unas dos/tres décimas según la pista: "Este [paquete] no hizo una diferencia de medio segundo o siete décimas. Son como dos o tres décimas como máximo".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Pirelli

Clear ha intentado resaltar los aspectos positivos de elegir debutar el nuevo paquete en España en una pista que generalmente expone las fortalezas y debilidades de un automóvil. Sin embargo, con la supresión de la última chicane se ha incrementado el número de curvas rápidas, destacando las dificultades del SF-23 en los tramos más rápidos, tema ya destacado en otras citas. Limitaciones que ya surgían en la clasificación respecto a otros equipos, pero que en ese caso el nuevo neumático había conseguido compensar en parte, garantizando un buen segundo puesto con Carlos Sainz.

“Pero lo bueno es que son dos décimas para Barcelona, ​​y Barcelona es un circuito que realmente expone las debilidades de un auto. No puedes venir a Barcelona y esconderte. Eso es lo realmente positivo, vinimos aquí y logramos el trabajo de actualización en uno de los circuitos más exigentes, posiblemente".

Un elemento central que rigió entre los muros de la sede de Maranello gira sin duda en torno al comportamiento impredecible del SF-23, del que los pilotos se han quejado en varias ocasiones, destacando cómo una mínima diferencia en cuanto a la temperatura de la pista o la dirección del viento podría haber una influencia considerable en las sensaciones al volante.

Detalle del piso del Ferrari SF-23

"Absolutamente sí. Era nuestro talón de Aquiles. Es un poco más completo que en el pasado, cuando tratábamos de hacer el auto un poco más fácil [para los conductores]. Esta es una actualización que ha traído más aire hacia la parte trasera del automóvil en términos aerodinámicos. Pero al hacerlo, también hizo que el automóvil fuera un poco menos sensible al viento y cosas así".

Si bien las dificultades en la carrera demostraron que Ferrari aún tiene un largo camino por recorrer para equilibrar la gran competitividad en la calificación con las dificultades que suelen aquejar los domingos en el Cavallino Rampante, el equipo italiano está seguro de que la dirección que ha tomado es la el correcto.

La esperanza es que ahora, paso a paso, el auto pueda comenzar a expresar ese potencial del que el director del equipo, Fred Vasseur, ha hablado en varias ocasiones. Cuestión importante, porque con el tope presupuestario ya no existe la posibilidad de rodar con elementos "de prueba": la eficiencia en términos de costes y desde el punto de vista de la toma de decisiones se ha vuelto aún más importante.

"Con el presupuesto que tenemos, no podemos darnos el lujo de hacer un elemento de prueba y decir 'bueno, probemos esto, no entendemos por qué'. Entendimos por qué funciona este paquete y creemos que esto ha abierto un nuevo camino para nosotros, que ahora emprenderemos".

Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"No sabemos dónde terminará. Podemos ver las próximas dos curvas, pero no podemos ver mucho más allá, no tenemos todo el recorrido por delante. Pero ciertamente contamos con el hecho de que el desarrollo aerodinámico fundamental el proceso debe ser consistente", agregó Clear, sugiriendo que claramente aún no se ha establecido un desarrollo a largo plazo con este paquete.

“Entonces, el hecho de que hayamos presentado esta sugerencia sugiere a todos los miembros del equipo: 'Está bien, los ingenieros aerodinámicos están satisfechos con este camino consistente hacia adelante, que llevará a algún lado y que tendremos que explorar más a fondo. Y lo veremos más adelante en el año".