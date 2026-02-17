Turbo y fiabilidad: las buenas decisiones de Ferrari F1 para su motor

Ferrari ha tomado una decisión potencialmente muy eficaz para la turbina de su turbo este año. La Scuderia ha optado por una turbina más pequeña que la de sus rivales, en particular Mercedes, para controlar mejor el turbo lag. Esto permite exigir menos al MGU-K en la aceleración y aprovechar mejor la energía eléctrica en línea recta.

Esta solución también podría ser beneficiosa para el procedimiento de salida. Las simulaciones de salida vistas la semana pasada en los ensayos de Bahréin mostraron que, para que el turbo alcance su ventana de funcionamiento óptima, es necesario hacer girar el motor térmico a un régimen muy alto durante un periodo prolongado.

En Sakhir, a veces fueron necesarios más de diez segundos para alcanzar la ventana óptima de utilización del turbo, lo que podría complicar las salidas de los últimos coches de la parrilla, que llegan demasiado tarde a su posición y no disponen de los diez segundos necesarios para una arrancada óptima.

Andrea Stella, director del equipo McLaren, ha pedido ajustes en los procedimientos, subrayando cuestiones de seguridad, en particular la posibilidad de que los pilotos esperen en la parrilla para que cada uno disponga del tiempo necesario para preparar su turbo. Por su parte, Ferrari, al haber tomado decisiones técnicas específicas para este escenario, se opone a cualquier modificación del reglamento.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Este tema será debatido por la Comisión de F1 a mitad de esta semana, con la necesidad de encontrar un compromiso sobre varias cuestiones relativas a las nuevas unidades de potencia, en particular en torno a la tasa de compresión alcanzada por el motor Mercedes.

Un motor nuevo en el Ferrari esta semana

Esta semana, Ferrari volverá a Bahréin con un nuevo conjunto aerodinámico y un motor nuevo, después de haber utilizado un único ejemplar durante el shakedown de Fiorano y las dos primeras sesiones de pruebas del año, en Barcelona y luego en Sakhir, para un total de más de 4300 km recorridos.

El hecho destacado es que el 067/6 ha completado la distancia equivalente a 14 Grandes Premios sin encontrar problemas de fiabilidad. El único incidente se produjo en el último día en Sakhir, cuando el motor de Lewis Hamilton se detuvo a pocas vueltas del final de su tanda.

No se trató de un problema real, ya que Frédéric Vasseur explicó que Ferrari rodó voluntariamente hasta quedarse sin combustible, un procedimiento habitual durante los ensayos invernales para comprobar los datos de consumo y asegurarse de conservar la cantidad de combustible exigida por la FIA para superar los tests de conformidad tras la llegada.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El consumo fue ligeramente superior a lo previsto, lo que permitirá realizar ajustes para las próximas simulaciones de carrera. El V6 ya utilizado podrá, por su parte, ser sometido a pruebas de resistencia por el equipo de Enrico Gualtieri, director técnico del departamento de motores de Ferrari.

Esta semana en Sakhir, el equipo italiano utilizará por tanto un motor nuevo y muy probablemente una nueva caja de cambios. La recuperación de la energía eléctrica, utilizando relaciones de cambio más cortas que en el pasado para acelerar el régimen de giro y obtener un tiempo de respuesta más corto del turbo, genera cargas mucho más fuertes sobre los engranajes y sobre la caja en su conjunto. Quizás sean necesarios refuerzos para prevenir posibles roturas.

Este problema no afecta solo a los equipos cliente de Ferrari: todos los equipos vigilan de cerca el desgaste de la transmisión, lo que podría tener efectos inesperados en el rendimiento.