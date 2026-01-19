Ferrari muestra sus uniformes para la F1 2026 y genera reacciones entre los fans

Ferrari ha revelado sus monos de carreras para la temporada 2026 de Fórmula 1. Los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc revelaron el nuevo diseño en un vídeo publicado en el canal de YouTube del equipo Scuderia.

Los nuevos monos conservan gran parte de la tradicional base roja de Ferrari, pero esta vez hay más detalles en blanco, especialmente alrededor de los hombros, el cuello, los laterales del torso y la parte inferior de las piernas. Las líneas blancas también rompen los paneles del mono de carreras entre el pecho y los hombros gracias a la eliminación de la franja horizontal del año anterior.

Aunque la escudería italiana está pendiente del cambio de normativa de este año, el diseño de su mono de carreras recuerda al de 2007, que llevaron Kimi Räikkönen y Felipe Massa.

Los logotipos de los patrocinadores también se han acercado más a la parte superior del pecho, mientras que el logotipo del caballo rampante de la marca permanece en el pecho, frente al azul contrastante del patrocinador principal, Hewlett-Packard.

Es probable que este nuevo aspecto se aplique al personal y al merchandising de Ferrari, así como a la nueva decoración del SF-26, que se dará a conocer el 23 de enero.

"Quédate con mi dinero, mi cartera y todo lo que quieras. Necesito uno de estos AHORA MISMO", escribió un fan en respuesta al vídeo. Otro añadió: "De hecho, me gustan los monos, el blanco es bonito. Sin embargo, no me gusta que los zapatos sean de otro color, parecen literalmente zapatos de payaso".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

Sin embargo, hay una característica que llamó la atención, y es el azul del logotipo de HP, algo que ha sido tema de conversación entre los aficionados.

"HP tiene que dejar de usar el azul, por favor", dijo un comentarista. "Si el logotipo no es blanco en el coche, le diré a todos mis conocidos y a todos los que conozca que nunca compren, busquen o tengan nada que ver con HP", escribió otro. "Querías publicidad negativa, pues aquí la tienes. ¿Por qué te parece bien un logotipo a juego en el Real Madrid pero no en Ferrari?".

Este vídeo llega justo después de que WHOOP fuera confirmado como socio oficial del equipo en materia de dispositivos wearables para la salud y el fitness. Los miembros del equipo llevarán los dispositivos de la empresa, lo que les permitirá controlar continuamente su salud física y su bienestar.