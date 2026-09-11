Ferrari niega haber sacado una ventaja con su prueba en Madring

Lewis Hamilton dice que Ferrari obtuvo "prácticamente ninguna" ventaja al probar el nuevo circuito Madring de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de España de este fin de semana.

La Scuderia realizó una jornada de filmación en el circuito urbano de Madrid en julio, rodando con su SF-26, con un reglamento que permite completar 200 km con neumáticos de demostración proporcionados por Pirelli.

Sin embargo, en aquel momento la pista y la infraestructura aún tenían mucho por ajustar.

Preguntado por cuánta ventaja representó esa prueba para Ferrari, un escéptico Hamilton respondió: "Creo que prácticamente ninguna. Había polvo, muchísimo polvo, no había nada de agarre.

"No podemos cambiar el coche porque no es un test, era una filmación. Ni siquiera íbamos a fondo en muchas de las curvas, solo íbamos con poca potencia, poco agarre. Lo único es que he visto hacia dónde va la pista. Así que, sinceramente, no creo que ninguna, la verdad."

Como muchos de sus compañeros, y tal como demostró la Fórmula 3 que tuvo lugar hace dos semanas, Leclerc espera que el nuevo circuito suponga un reto considerable.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

"Obviamente di unas cuantas vueltas, algunas detrás de un coche de calle y dos vueltas creo que en un coche de Fórmula 1, pero con cámaras por todas partes y con mucho polvo en la pista," dijo el monegasco. "Pero parecía un circuito muy exigente y, creo, exactamente el tipo de pista que disfruto como piloto.

"También es cierto decir que creo que [el] domingo las oportunidades de adelantamiento serán muy escasas. Pero creo que en la clasificación será una pista muy atractiva y desafiante para todos los pilotos, y por eso tengo ganas de que llegue."

La prueba de julio había sido descrita por los organizadores de la carrera como "la oportunidad de poner a prueba la logística y la coordinación necesarias para un evento de Fórmula 1, con Ferrari operando en condiciones muy similares a las de un fin de semana de gran premio," según su comunicado de prensa.

"La Scuderia desplegó personal y equipamiento representativos de una operación de fin de semana de carrera, lo que permitió a los organizadores validar procedimientos operativos clave en todo el circuito."