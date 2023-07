Ferrari F1 niega que tenga interés en Albon para el lugar de Sainz

La prensa italiana especuló la semana pasada con la posibilidad de que Ferrari se hiciera con los servicios de Albon cuando Sainz finalice su contrato a finales del año que viene.

Sin embargo, el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, ha descartado la idea de cualquier movimiento para ir a buscar a Albon, quien ha dejado claro en las últimas semanas que su futuro a largo plazo está en Williams.

Vasseur, que conoce bien a Albon de su etapa en la escudería ART en GP3 y Fórmula 2, cree que el piloto tailandés está asentado en Williams y restó importancia a los rumores de que Ferrari esté a la caza de un nuevo piloto.

En una entrevista exclusiva con la edición italiana de Motorspsort.com, Vasseur dijo sobre las especulaciones en torno a Albon: "No sé de dónde ha salido esta historia. He corrido con Albon en el pasado y somos amigos".

"Si un periodista me pregunta si Alex está haciendo actualmente un buen trabajo, le diría que sí. Pero eso no significa que me interese llevármelo".

"Creo que Alex también tiene contrato con Williams para 2024. El equipo está invirtiendo mucho, así que no hay problema".

Vasseur ha declarado desde que llegó a Maranello que quería entender mejor al equipo y su forma de trabajar antes de empezar a preocuparse por los contratos de los pilotos, especialmente porque tanto Sainz como Charles Leclerc tienen acuerdos que se extienden hasta finales de 2024.

"Fui claro con el equipo al principio de la temporada, y también con los pilotos, que primero tenía que conocer al equipo. Y eso lleva meses", dijo.

Vasseur dirigió anteriormente a Albon en ART en Fórmula 2, pero ha subrayado que no está por la labor de ficharlo para Ferrari en F1 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Todavía tienen un año de contrato, así que no creo que sea un tema que haya que discutir ahora. Sin duda hablaremos de ello en el futuro, pero no es la primera preocupación".

"La prioridad, para todos, es centrarse en el equipo, especialmente esta temporada. No quiero que haya elementos de distracción".

Sainz y Leclerc parecen congeniar bien dentro y fuera de la pista, a pesar de que ambos tienen enfoques diferentes de la F1.

Vasseur dice que Leclerc tiene la capacidad de ofrecer algunas actuaciones sobresalientes, pero a veces se expone a cometer errores por exceso de conducción.

"Leclerc es capaz de hacer cosas excepcionales", explica Vasseur. A veces hace cosas que no sabes de dónde las ha sacado".

"Charles es un piloto que siempre piensa en ganar. Nuestro coche está detrás del Red Bull, pero él sigue ahí pensando en intentar ganar".

"En ciertas situaciones, lo hemos visto forzar demasiado, y entrar en conducir por demás. Intenta compensar las carencias con estrategia, con ser agresivo y con el riesgo de cometer errores".

"Mi trabajo es guiarlo por el buen camino. Cuando tenemos un coche que es capaz de ocupar la segunda plaza, tenemos que estar orgullosos de ello. Por supuesto, también hay que mirar lo que pasa delante".

Frederic Vasseur, Director del equipo y Director General de la Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari

Preguntado por el rendimiento de Sainz, Vasseur añadió: "Carlos es muy constante. Es capaz de gestionar su propio ritmo y lo hace un poco mejor que Charles".

"No conduce por demás, pero no tiene los grandes picos de Charles, cuando, por ejemplo, consigue la pole".

"A veces está muy cerca de él. En Miami, hasta la última curva, estuvo en la pole. Limita los malos errores y siempre está ahí".

