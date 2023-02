Ferrari no se alarma por el ritmo de Red Bull en el test de Bahréin

Cargar reproductor de audio

Red Bull salió de los test de pretemporada 2023 de Fórmula 1 en Bahréin considerado como el equipo a batir, con un RB19 muy fiable y rápido, tanto en tandas cortas como largas. Sin embargo, mientras que el ritmo de los coches de Milton Keynes parecía ser una mala noticia para Ferrari, que tiene en mente pelear con ellos por el título, su jefe, Fred Vasseur, no está alarmado por lo que ha visto hasta ahora.

El francés insistió en que los de Maranello no se han centrado en buscar los mejores cronos, sino en evaluar los reglajes. Además, piensa que los registros de las pruebas invernales pueden ser engañosos, ya que el hecho de que el fin de semana de carrera en Sakhir sea en un horario diferente hace que el orden de la parrilla cambie.

El director de los italianos dijo: "En general, creo que podemos estar contentos con la prueba que hicimos. Pienso que el monoplaza parece estar bien en cuanto rendimiento, pero no sabemos el nivel de combustible que llevaban los demás, así que lo importante era escanear todas las configuraciones porque las condiciones [en el test] son diferentes a las de la semana que viene".

"No recuerdo quién hizo la vuelta más rápida el año pasado, pero no estaba en la pole position para la carrera, y lo mismo pasó hace dos temporadas", explicó Vasseur.

Cuando se le preguntó sobre si el ritmo del Red Bull había preocupado a los del Cavallino Rampante, el jefe respondió: "Lo que es cierto es que, en la velocidad a una vuelta, no puedes juzgarlo porque no sabes si están con 20, 30 o 50 kilos de combustible, y ellos lo mismo con nosotros, es muy difícil hacer cualquier comparación".

"Lo único que puedes hacer es ver la simulación de carreras, porque sabes que, si no pasar el monoplaza y das 55 giros, significa que has empezado con 110 kilos, es la única cosa que sabes", dijo. "Por nuestra parte, hicimos diferentes intentos con diferentes niveles de combustible. Algunas soluciones funcionaban, otras un poco menos, así que debemos sacar lo mejor de eso y hacer un análisis adecuado".

"Sin embargo, de nuevo, la carrera de la próxima semana, incluso entre el inicio y el final de la misma será algo diferente", continuó Vasseur. "Bahréin, al final del domingo, [la temperatura] es muy baja, muy baja en términos de la pista, y la imagen será completamente distinta a esta [la de los test]".

Aunque algunas de las pruebas de Ferrari en tandas largas no fueron las mejores, el galo añadió que hubo instantes en los que probaron diferentes configuraciones que no eran las correctas, y se mantuvo firme en creer que hicieron lo que querían en los test, por lo que cualquier obsesión con Red Bull solo dañaría sus propias posibilidades.

"No era la mentalidad de la prueba. Si empiezas solo para echar un vistazo al nivel de rendimiento del equipo, estás muerto, porque entonces reaccionarás y funcionarás basándote en la hoja de tiempos", explicó. "Lo más importante es marcar las casillas que tienes que hacer y, sinceramente, en eso, hemos hecho un buen trabajo. Solo tienes tres días para analizar todas las opciones de configuración del coche y el desarrollo, y cuando lo juntamos todo, lo mejor parece estar bien".

Las reacciones de Charles Leclerc y Carlos Sainz al rendimiento de Ferrari en los test de pretemporada 2023 de F1 en Bahréin

Además de que los tiempos en Ferrari parecían estar ligeramente por detrás de los de Red Bull, sus pilotos no hicieron demasiados elogios al SF-23. Charles Leclerc reconoció que los esfuerzos por mejorar la eficiencia aerodinámica habían dado sus frutos en línea recta, pero sintió las consecuencias de ello en las curvas.

Aunque eso parecía indicar que el desarrollo no fue tan grande como esperaban, Vaseur dijo que era importante entender la mentalidad de los que conducen, que siempre quieren más: "Si estuvieran contentos, podría tratarse de un error profesional. El ADN de mi negocio es siempre intentar conseguir más, y si están completamente contentos con el equilibrio, excepto en clasificación, significa que en los test no estás apretando lo suficiente".

"Seguro que exigen más, pero esa es la mentalidad. Al final, pasamos por un espectro muy grande de elementos, y cuando terminan esos tres días se pone todo junto, por lo que veo que el rendimiento está ahí", afirmó el galo. "No obstante, de nuevo, no sabes nada de lo demás, del modo del motor, del nivel de combustible, etc., así que es complicado tener una imagen clara".

