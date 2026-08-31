El director del equipoFerrari, Fred Vasseur, ha instado a su equipo a seguir mejorando su rendimiento durante los fines de semana de carrera, ya que las diferencias entre los principales competidores de la Fórmula 1 de 2026 siguen reduciéndose.

Tras haber centrado gran parte de 2025 en el nuevo reglamento, Ferrari ha presentado un monoplaza competitivo, el SF-26, que ha ido mejorando sin descanso para permitir que tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc ganaran un Gran Premio, lo que ha situado a Ferrari en segunda posición en el campeonato de constructores.

Sin embargo, en los dos últimos fines de semana de Gran , en Hungría y los Países Bajos, Ferrari no logró traducir el ritmo bruto de su monoplaza en resultados, y no consiguió subir al podio a pesar de tener el potencial para hacerlo.

En Budapest, Ferrari se mostró rápido en los entrenamientos en un circuito sinuoso que debería haber favorecido sus puntos fuertes, y Hamilton estuvo a punto de hacerse con la pole. Pero una mala salida, seguida de una penalización por exceso de velocidad y unas paradas en boxes lentas, hicieron que ni él ni su compañero de equipo Leclerc terminaran entre los tres primeros.

En los Países Bajos, el equipo consideró que había dejado escapar rendimiento en la clasificación al salirse del rango óptimo de funcionamiento de los neumáticos, y se desperdiciaron más oportunidades en la carrera para conseguir un podio en otro circuito que favorecía los puntos fuertes de Ferrari y disimulaba la debilidad de su unidad de potencia.

Foto de: Eric Le Galliot

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el jefe del equipo, Vasseur, afirma que es muy consciente de que Ferrari no puede permitirse desperdiciar ninguna oportunidad si quiere alcanzar a Mercedes o mantener a raya a una McLaren en pleno resurgimiento, aunque señaló que la Scuderia ya ha dado grandes pasos en las últimas temporadas.

"Sinceramente, creo que hemos dado un gran paso adelante en cuanto a la ejecución en los últimos dos o tres años. En cuanto a estrategia, paradas en boxes, lo estamos haciendo bien", afirmó Vasseur. "Hemos desperdiciado oportunidades sobre todo en los dos últimos fines de semana, pero no estoy seguro de que hayamos desperdiciado más oportunidades que McLaren o Mercedes desde el inicio de la temporada.

"Pero si quieres ser campeón, no puedes dejar puntos en el tintero. Tenemos que sumar el máximo número de puntos que podamos".

Ferrari ha presentado un número impresionante de mejoras en el monoplaza en las últimas semanas y meses, y se esperan más piezas aerodinámicas y un motor mejorado para la carrera de este fin de semana en Monza, su circuito local. Pero, a medida que la parrilla sigue igualándose en rendimiento absoluto, Vasseur cree que pulir las operaciones del fin de semana de carrera cobra cada vez más importancia.

"Hay dos tipos de carreras. Está la carrera de desarrollo; carrera tras carrera, vas incorporando piezas para mejorar el potencial. Pero luego también tienes que estar al límite de tu potencial", señaló. "A veces te va bien, otras no.

"Esta temporada es todo un reto porque todo es nuevo. El reglamento, la energía y los neumáticos son diferentes respecto al año pasado, lo que significa que tenemos muchas más cuestiones nuevas sobre la mesa que el año pasado, y por eso todos estamos cometiendo más errores. Pero mi trabajo también consiste en reducir al mínimo ese número de errores. No importa lo que hagan los demás, pero tenemos que reducirlo al mínimo".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Aunque los equipos y los constructores han llegado a dominar mejor las complicadas unidades de potencia de 2026 y las intrincadas normas que dictan cómo utilizarlas, optimizar el uso de la energía sigue marcando una gran diferencia.

"La unidad de potencia es la clave. De una vuelta a otra, todavía puede haber oscilaciones en el rendimiento", advirtió el francés. "Es mucho menos de lo que teníamos en China o Australia, donde a veces perdíamos cuatro o cinco décimas. Ahora perdemos una o dos. Pero eso supone cuatro posiciones en la parrilla de salida en Zandvoort. Significa que tenemos que mantener esta [concentración].

"Creo que está más relacionado con el hecho de que se trata de un nuevo ámbito del reglamento y de un año complicado, pero sin duda es uno de los aspectos en los que se centra el equipo".

Ferrari afronta el fin de semana del Gran Premio de Italia a 87 puntos de Mercedes, mientras que Hamilton está empatado con George Russell, ambos a 59 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli.

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