Ferrari se refuerza con dos ingenieros que llegan a Maranello desde Mercedes y Aston Martin

Ferrari ha iniciado una campaña de contrataciones. Ya han llegado dos ingenieros y otros llegarán a Maranello durante la segunda parte de la temporada.

El GP de Hungría, que cerró el primer ciclo de la temporada dando paso al parón veraniego de dos semanas, mostró las fisuras de un equipo que aún no está maduro para ganar con regularidad: demasiados errores, demasiadas ocasiones perdidas en una carrera en la que el SF-26 había demostrado ser muy competitivo.

Fred Vasseur, antes de bajar la persiana por las vacaciones, quiso agradecer al personal de la Gestione Sportiva el compromiso mostrado por todos en este tramo del campeonato en el que la Scuderia puso fin a un largo periodo de espera de la victoria, logrando dos importantes triunfos en España con Lewis Hamilton y en Gran Bretaña con Charles Leclerc.

Lo que falta es la continuidad de resultados a alto nivel y que los coches rojos se hayan quedado fuera del podio en Budapest, en una pista declaradamente favorable al SF-26, demuestra que hacen falta refuerzos. Obviamente, las decisiones se tomaron en su debido momento, visto que están condicionadas por el periodo de gardening leave, la mayor restricción en lo que respecta a la movilidad dentro del Circus.

Por el momento se han liberado dos figuras de segundo plano procedentes de Mercedes y Aston Martin que han empezado a integrarse en el personal del Cavallino: Luciano Nicomede llegó a Maranello desde Brackley, donde estuvo activo más de cuatro años, como Senior Chassis Composit Designer, mientras que el español Carlos Sanchez Martinez deja el equipo de Silverstone tras ocho años para convertirse en Chassis Stress Engineering Specialist que, traducido en pocas palabras, significa experto en cálculos estructurales.

Llegan justo a tiempo para reforzar el equipo de Fabio Montecchi, jefe del chasis, que ha definido las características del monocasco del monoplaza de 2027 siguiendo las indicaciones dictadas por el director técnico, Loic Serra.

Si, en particular, Mercedes muestra una fase de vaciamiento (Claire Simpson se ha ido a Williams y Robert Miller, jefe de fiabilidad, ha elegido Audi), Ferrari parece orientada a reforzar sus plantillas, habiendo gestionado con prudencia el tope de gastos.

Ferrari no ha hecho anuncios sobre las nuevas incorporaciones, pero han sido los dos técnicos llegados a Maranello quienes han querido oficializar su entrada en la Gestione Sportiva. Ahora tenemos curiosidad por descubrir quiénes serán los otros nombres, quizá más ilustres, visto que se habla en total de un grupo de cinco personas.

Todavía es pronto: tendremos que esperar a la reanudación de las actividades después de las vacaciones...

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