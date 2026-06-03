Ferrari anuncia un nuevo contrato con Charles Leclerc en la F1

Charles Leclerc ha acordado una extensión de contrato para seguir en Ferrari, retirándose del mercado de la Fórmula 1 en el futuro previsible.

No se especificó la duración del contrato, aunque la afirmación de que "[Leclerc] seguirá vistiendo los colores del equipo en las próximas temporadas" sugiere que ambas partes han acordado otro contrato multianual.

El acuerdo se anunció antes de su gran premio de casa en Mónaco, donde logró la victoria en 2024.

Leclerc firmó su contrato anterior en esa temporada, de nuevo con una duración multianual. El monegasco ya ha declarado anteriormente que su objetivo final en la F1 es convertirse en campeón del mundo con Ferrari, por lo que no sorprende que esté deseando quedarse.

Esto debería llevarlo más allá del récord actual de Michael Schumacher de salidas en grandes premios de Fórmula 1 con el equipo, que está en 180; Leclerc suma actualmente 155.

"No podría estar más feliz de continuar este viaje con Scuderia Ferrari HP. Siempre ha sido mucho más que solo un equipo para mí", dijo Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Minas Panagiotakis / Getty Images

"Es el equipo que he amado y con el que he soñado formar parte desde que era un niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia.

"Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más duros, pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que sigamos empujando codo con codo hacia nuestro objetivo compartido de devolver el campeonato del mundo a Maranello.

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"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también es una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré dando absolutamente todo lo que tengo para devolver a este equipo al lugar al que pertenece, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el latido de esta Scuderia."

Leclerc solo es superado por Schumacher en el total de poles con Ferrari, aunque aún le queda camino para igualar al siete veces campeón, que tiene 58 frente a las 27 de Leclerc. La diferencia en victorias es aún más marcada, con Schumacher en 72 triunfos frente a los ocho del monegasco; Leclerc rara vez ha tenido un coche capaz de rendir tanto en clasificación como en carrera, como demuestra su tasa de conversión del 18.5% de poles en victorias.

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Aun así, esto no ha disuadido a Leclerc de su objetivo final de ganar títulos con Ferrari.

"Charles ha sido parte de la familia Ferrari durante muchos años y esta renovación nos parece algo muy natural", añadió el director del equipo Fred Vasseur.

"Durante estas temporadas lo hemos visto crecer, hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona completamente en sintonía con el equipo y con todo lo que Ferrari representa.

"Apreciamos su talento, nos encanta su determinación y la forma en que afronta cada día con la gente de la Scuderia, tanto dentro como fuera de la pista. Sabemos cuánto significa este proyecto para él y estamos felices de seguir trabajando hacia nuestros objetivos compartidos."

Lewis Hamilton también reveló durante el fin de semana del GP de Canadá que también tenía contrato para 2027, por lo que se espera que el equipo continúe con la misma alineación el próximo año. Esto probablemente mantendrá otro año en Haas a Oliver Bearman, producto de la academia de Ferrari.

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