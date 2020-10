¿Qué novedades tiene Ferrari para Nurburgring?

La previsión de la cita de Nurburgring desde el punto de vista meteorológico es muy mala. Se espera frío casi invernal y lluvia durante todo el fin de semana del GP de Eifel, la undécima prueba del campeonato del mundo de F1.

Ferrari viaja a Alemania para consolidar el cambio de rumbo visto en Sochi, cuando el equipo del Cavallino, con algunas modificaciones en el SF1000, logró estabilizar el rendimiento, aunque solo pudo sumar el séptimo puesto que logró Charles Leclerc.

En Alemania, se espera que otras actualizaciones continúen la fase de crecimiento de un monoplaza condicionado por graves errores de diseño que los técnicos están intentando remediar, dado que este coche será la base del que tendrá que volver a correr el próximo año.

Las modificaciones del Ferrari SF1000 en Sochi

Después de ver una 'capa' diferente debajo del morro en Rusia y de presentar una serie de generadores de vórtices en el suelo de las turning vanes, veremos en Nürburgring la adaptación de los bargeboards que se verán influenciados por los diferentes flujos que serán transportados desde la parte delantera.

El proceso de cambio de Ferrari se completará con la adopción de nuevos desviadores de flujo en los lados, en los pontones, y con un difusor de nuevo diseño para evitar que el flujo se atasque en determinadas situaciones, registrando una caída de presión negativa. Aunque para esos cambios habrá que esperar a Portimao e Imola, no se verán antes.

La parte trasera del Ferrari SF1000: en Alemania cambiará la suspensión

Mientras tanto, se ha creado cierta expectativa sobre la suspensión trasera, que sigue siendo uno de los problemas del SF1000, ya que tiene reacciones bastante impredecibles en la llamada configuración Rake.

Los técnicos parecen haber identificado finalmente un ajuste del sistema controlado hidráulicamente que debería limitar ese molesto subviraje que se dispara entre el final de la frenada y el inicio de la aceleración, es decir, esa fase que penaliza especialmente el pilotaje de Sebastian Vettel.

El alemán, de hecho, prefiere una buena inserción de la delantera y hasta ahora no ha encontrado las condiciones para explotar al máximo sus habilidades. Las pruebas del simulador con los dos pilotos habrían supuesto un importante paso adelante, pero no es la primera vez que se ven mejoras en el banco de pruebas que no se confirman en la pista.

Ya en las primeras vueltas de los entrenamientos libres del viernes del GP de Eifel se podrá empezar a entender si Ferrari ha seguido el camino correcto para mejorar el SF1000 o si los técnicos todavía están en un túnel que empieza a parecer sin fin.