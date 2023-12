¿Está Ferrari F1 ante una gran oportunidad para alcanzar a Red Bull?

¿Cómo debe leerse la temporada 2023 de Ferrari? Si se tiene en cuenta el resultado final, entonces debe leerse de forma negativa porque el año pasado el SF-75 se había asegurado el segundo puesto en el campeonato de constructores, mientras que el SF-23 se quedó por detrás de Mercedes, terminando tercero en la clasificación final, lo que vale menos dinero pero más horas de trabajo en el túnel de viento.

Sin embargo, si se hace un análisis menos simplista, se puede decir que la Scuderia ha dado un golpe de timón a partir del GP de Italia, obteniendo el potencial oculto que tenía el coche rojo, pero que no era capaz de expresar, especialmente en carrera.

En el momento en el que Charles Leclerc hizo su mejor carrera en Abu Dhabi (con una salida en primera fila junto a Max Verstappen y un segundo puesto ganado gracias a un ritmo no ganador pero sí competitivo) se produjo el descenso de los del Cavallino al tercer puesto entre los equipos, básicamente porque Carlos Sainz no estuvo en el juego en Yas Marina, como si, tras el batacazo en los libres, estuviera conduciendo un coche diferente, ni siquiera emparentado con el del monegasco.

Ferrari ha sufrido una gran inconsistencia en su rendimiento y el 'descenso' en favor de Mercedes no debe atribuirse al piloto español por lo ocurrido en la última ronda del año, sino a los reiterados errores cometidos a lo largo de la temporada.

La Scuderia cambió su planteamiento a lo largo del campeonato: había centrado el desarrollo del coche rojo en la búsqueda de la máxima carga aerodinámica. Más carga aerodinámica significaba no sólo más empuje vertical, sino también más porpoising, el mal endémico que la F1 tiene que combatir con estos monoplazas de efecto suelo. En el momento en que los aerodinamistas liderados por Diego Tondi se pusieron las pilas, y renunciaron a parte de la carga aerodinámica en el diseño del fondo extremo, se permitieron el lujo de rebajar el SF-23 con una configuración de más carga aerodinámica que era mucho mejor en tiempo por vuelta.

No sólo eso, sino que con la llegada a Maranello de David George, el experto estadounidense que conoce los secretos de la unidad de potencia de Honda y Red Bull, el enfoque de los ingenieros de motores dirigidos por Enrico Gualtieri también ha cambiado. No tanto en la gestión del 6 cilindros turbo endotérmico, sino del híbrido. Se ha revisado el reparto de la potencia eléctrica: la energía destinada a mejorar las cualidades de tracción a la salida de las curvas también era excesiva y los derrapes en aceleración, además de los rebotes, provocaban un sobrecalentamiento prematuro de los neumáticos.

Al reducir el par disponible del MGU-K, fue posible reducir el clipping al final de las rectas: en esencia, aún quedaba energía para gastar en la recta, pudiendo rivalizar con el Red Bull incluso en términos de velocidad punta. El Token de desarrollo concedido en la gestión electrónica del híbrido para Monza permitió extraer el verdadero potencial del SF-23, neto de errores de diseño que deberán corregirse en el monoplaza de 2024.

Adrian Newey ya ha dicho que espera que los rivales sean capaces de igualar el rendimiento del Red Bull RB19 el año que viene, pero el genio británico también está seguro de haberse guardado un importante margen de crecimiento en el bolsillo para el RB20. Para Ferrari y el resto de rivales (Mercedes, McLaren y Aston Martin) no será fácil ponerse a su altura, pero 2024 ofrece una gran oportunidad al menos para intentarlo: el reglamento técnico no cambiará, al igual que los neumáticos serán los mismos que al final de este campeonato. No habrá necesidad de construir un modelo virtual del nuevo neumático, reajustando los parámetros utilizados este año, pero habrá una gran oportunidad para entender cómo se deben explotar los neumáticos la próxima temporada.

Las pruebas de Pirelli en Abu Dhabi pasaron un poco desapercibidas debido a la ausencia de novedades, mientras que en realidad fueron estratégicas para los equipos que ambicionan ascender en la clasificación. No es de extrañar, por tanto, que Ferrari fuera el equipo que más kilómetros recorrió en una sola jornada de trabajo. Los ingenieros del Cavallino Rampante pueden analizar los datos de 258 vueltas recorridas (la distancia equivalente a 4,4 Grandes Premios), con Robert Shwartzman habiendo completado 123 vueltas, Sainz 69 y Leclerc 66. El joven piloto de pruebas, junto con los pilotos titulares, pudo llevar a cabo varios experimentos de puesta a punto que aportaron interesantes datos sobre la comprensión de los neumáticos.

Al no tener que buscar tiempos, el trabajo se orientó a encontrar la mejor correlación entre la pista y los programas de simulación, hasta el punto de que el joven ruso con pasaporte israelí estuvo el miércoles en Maranello para "comprobar en caliente" en el simulador las reacciones de las soluciones encontradas en Yas Marina.

Mientras tanto, la Gestione Sportiva empieza a perfilar el 676, el monoplaza confiado a Enrico Cardile: deberá ser el Ferrari de la redención, con una importante reducción de la sección delantera en beneficio de una mayor eficacia aerodinámica.

En particular, el chasis ha sido rediseñado tanto para permitir la adopción de vientres con una sección inferior más extrema (el cono lateral anti-intrusión, que en el SF-23 estaba situado en un punto que creaba un fuerte bloqueo aerodinámico, debe ser llevado más abajo) como para favorecer la adopción de una suspensión delantera más extrema, gracias a la mayor desalineación del triángulo superior, para favorecer el efecto antidive (hundimiento del morro en frenada), con el brazo trasero decididamente más bajo, manteniendo la disposición push rod delantera y pull rod trasera.

Los demás no duermen, pero en Maranello han definido las claves de lo que deberá ser el primer año en el que Fred Vasseur habrá tenido vía libre para dar forma a su equipo y al coche que deberá relanzar las ambiciones del Cavallino. De lo contrario, habrá dolor...

