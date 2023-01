Ferrari pierde dos patrocinadores, pero suma nuevos para la F1 2023

Cargar reproductor de audio

Velas y Snapdragon han sido eliminados como socios de la Scuderia, pero dos nuevos patrocinadores, Bitdefender y HCL Software, aparecieron inmediatamente en la web del Cavallino para sustituir a los que desaparecieron.

A Ferrari, por tanto, no le ha tomado desprevenida y no tendrá el agujero de 55 millones de dólares en el presupuesto de esta temporada que se ha reportado. La noticia no se ha hecho oficial porque el departamento de comunicación está de vacaciones hasta el 9 de enero.

En el caso Bitdefender se trata de un patrocinador totalmente nuevo, mientras que HCL Software ya tuvo una primera aparición en los F1-75 de Charles Leclerc y Carlos Sainz en el Gran Premio de Abu Dhabi que marcó el final de la pasada temporada.

La presencia real de ambas compañías dentro de los monoplazas de Ferrari de 2023 se conocerá cuando el equipo de Maranello presente su nuevo coche, lo cual sucederá el 14 de febrero próximo.

Il marchio Velas scompare dalle Ferrari: rotto il contratto pluriennale Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

En cuanto a Velas, hay quien relaciona la cuestión con la burbuja de las criptomonedas que ha afectado a muchos equipos de Fórmula 1.

La crisis de las criptomonedas comenzó con la quiebra de FTX, la marca que había aparecido en los Mercedes W13 el año pasado y que desapareció de las Flechas Plateadas en el Gran Premio de Brasil tras iniciarse la investigación de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidossobre el supuesto uso indebido de los depósitos de los clientes.

Algunos habrían estimado inmediatamente una pérdida de 55 millones en el presupuesto de Ferrari para 2023 con la salida de los mencionados patrocinadores, pero está claro que Maranello ha optado por un cambio de estrategia con la empresa de blockchain y es fácil predecir que el asunto acabará en los tribunales por incumplimiento de acuerdos, al igual que hizo Mercedes con FTX.

