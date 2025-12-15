Ferrari pesca en Mercedes a dos jóvenes ingenieros para su equipo de F1

Ferrari está reforzando sus filas con perfiles de segundo nivel útiles para equilibrar las recientes salidas. El director técnico, Loic Serra, ha ido a buscar donde conoce: por lo tanto, no debe sorprender que las dos últimas incorporaciones provengan de Mercedes, donde el francés trabajaba antes de desembarcar en octubre del año pasado en Maranello.

El equipo del Cavallino ha llevado a cabo un refuerzo de sus estructuras sin atraer nombres de gran peso mediático, sino apostando por perfiles que pueden aportar un determinado know how.

En los últimos días ya se había escuchado el nombre de Shaid Farzand, el especialista que se convirtió en Senior Performance and Simulation Engineer a comienzos de 2023, dedicándose al Tyre Modelling Group, es decir, el grupo de trabajo de Mercedes que ha ido adquiriendo cada vez más importancia para entender cómo utilizar la ventana de funcionamiento de los neumáticos Pirelli ya en la fase virtual.

Shaid Farzan

El asiático, durante sus siete años de permanencia en Gran Bretaña, fue apreciado precisamente por Loic Serra, quien lo quiso en su equipo en Maranello considerando su competencia específica asociada a un profundo conocimiento del mundo virtual.

En la Gestione Sportiva también se ha incorporado desde hace poco más de un mes Giulia Zoppini, que pasa a reforzar el departamento dirigido por Diego Tondi. Nacida en Dueville, en la provincia de Vicenza, de 30 años, licenciada en ingeniería aeroespacial en Padua, obtuvo el máster en ingeniería aeronáutica en el Politécnico de Milán antes de realizar un doctorado en la Delft University of Technology, en los Países Bajos, que formaba parte del Consejo Europeo de Investigación.

Giulia Zoppini

La joven italiana se ha dedicado a la medición, comprensión y control de las inestabilidades del flujo transversal para la reducción de la resistencia. Giulia se ocupó de mediciones espacio-temporales avanzadas de las inestabilidades del flujo transversal en un túnel de viento de baja turbulencia, es decir, el pan de cada día que se desarrolla en el túnel de viento para el diseño de los monoplazas ágiles que darán inicio a la revolución reglamentaria de 2026.

La preparación, por lo tanto, ha sido de primerísimo nivel y no debe sorprender que haya optado por seguir el mundo de la F1 en lugar del de los aviones, porque las respuestas al trabajo de investigación se ven en plazos mucho más cortos. Recién graduada, pasó dos años en Mercedes antes de ser llamada a Maranello. Llega al staff aerodinámico mientras el proyecto 678 se encuentra en una fase de realización avanzada, pero la ingeniera de Vicenza será un recurso útil en el crecimiento del coche rojo.

Hay quienes sostienen que los técnicos de gran calibre evitan al Cavallino, pero es innegable que el staff se está reforzando con jóvenes de gran capacidad que deberán contribuir al crecimiento de los Ferrari, quizá modificando métodos de trabajo y procesos que, tal vez, desde hace demasiado tiempo están bloqueados por el estribillo "…en Ferrari siempre lo hemos hecho así2.